〈財報〉恒隆地產中期賺22% 恒隆集團賺27% 股價逆勢上漲

恒隆地產 (0101-HK) 發佈 2018 年上半年業績，公司實現收入港幣 51.5 億元，年減 19%；淨利潤港幣 46.89 億元，年增 22%；每股盈餘港幣 1.04 元；擬每股派現金股息港幣 0.17 元。

截至今 (30) 日 14:24，恒隆地產漲 0.243%，報港幣 16.48 元。

圖：新浪財經

對於收入有所下滑，公告指出，主要由於物業銷售收入下降。由於期內出售較少住宅單位，物業銷售收入下滑 59% 至港幣 10.32 億元。租賃物業總收入則增加 7% 至港幣 41.18 億元。

獲利方面，股東應占基本淨利下滑 24% 至港幣 23.19 億元。計入物業重估收益後，股東應占淨利增加 22% 至港幣 46.89 億元。

公司發展中投資物業的總值為港幣 260.98 億元，包括昆明、武漢及杭州項目，以及瀋陽和無錫項目的餘下發展期數。

母公司恒隆集團 (0010-HK) 上半年則實現收入港幣 54.57 億元，年減 18%，股東應占純利為港幣 30.37 億元，年增 27%，每股盈餘港幣 2.23 元，中期息每股港幣 0.19 元。

公司表示，下半年預期上海的恒隆廣場會實現業績持續增長，而其他城市的物業租賃業務也將活躍起來。香港及上海的資產優化計畫將繼續進行。視乎市場情況，公司準備售出更多香港住宅單位。同時，將按計劃推進內地的發展中項目。

截至今 (30) 日 14:22，恒隆集團漲 0.456%，報港幣 22.05 元。