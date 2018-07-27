〈每日外資外匯觀點〉美元多空雙向震盪仍將持續 、日央行若極鷹派 日圓貶至108 

美元多空雙向風險 震盪仍將持續

美國總統川普又放話透露，即將在周五公布的美國 GDP 數據將非常好，市場甚至傳出高達 4.8%，重新拉回美元的漲勢。

不過，巴克萊認為，目前美元近期隨消息面震盪，暫時未有明確的多空方向，短期震盪走勢還會延續。

瑞信也表示，美元目前面臨多空雙向風險，美元挾殖利率利差的優勢，加上歐洲政治風險徘徊，美元空頭將難以為繼；但歐洲經濟數據有走強跡象，也可能壓抑美元走勢。

德銀：日央行若極鷹派 日圓貶至 108

日本央行下周政策會議前，美元兌日圓走勢受到市場對日本相關預期的壓抑，德意志銀行表示，若日本央行會議符合最鷹派的預測，美元兌日圓可能會跌到 108-109 區間。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

ING 看好歐元兌美元長期升至 1.35

ING(荷蘭國際集團) 預期，歐洲央行明年底前可能將利率提高 40 個基點，歐元將從中得到支撐，並認為歐元兌美元長期將升至 1.30-1.35。

對歐元來說，本周風險事件包括歐美達成的進出口協商、歐洲央行利率決策及周五公布的美國第二季 GDP，法國興業銀行認為，若以上風險事件未讓歐元跌至 1.15，則歐元在今年夏天的前景將轉為樂觀。

大華銀行集團的外匯策略師表示，對歐元仍抱持中性看法，但預期未來幾周歐元兌美元上漲至更高的區間。

財經網站 FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 以技術面分析，短期看跌歐元兌美元，以 4 小時 K 線圖來看，匯價已回落至所有移動均線之下，RSI 也下跌至 39 附近，若跌破初步支撐 1.1620，跌幅將會擴大。