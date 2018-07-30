川普惹怒共和黨最大金主 科赫稱貿易戰將是「災難」

美國第二大非上市公司科氏工業集團（Koch Industries）首席執行官查爾斯 · 科赫表示，總統川普的貿易政策最終將會被證明是一場「災難」，可能將美國經濟拖入衰退深淵。

英國泰晤士報稱，查爾斯 · 科赫（Charles Koch）周日出席了一場有五百多政治捐資者的會議。這場會議罕見地邀請了媒體。科赫稱，經濟衰退是否爆發取決於貿易戰的程度，「如果我們完全封閉自己，或者把局勢推到很嚴重的地步，就將是災難性的。」

科赫對貿易戰發出了嚴厲警告：

任何級別的貿易保護主義都是非常有害的。這其中有科學和歷史的原因。我的意思是，每一個繁榮的國家都是不參與貿易戰爭的國家。

華爾街日報報導稱，科赫還警告說，保護主義心態摧毀了無數的生意。不過他沒有提到川普政府這一名稱。

CNN 報導稱，科赫聯席總裁 Brian Hooks 在周末的會議上針對川普政府的批評更加直接，稱「白宮的分裂正在造成長期的損害」。

科赫的警告為何重要？

科赫家族多年來都是共和黨的最大金主之一，在政商兩界的人脈和影響力頗大。科赫兄弟（Charles Koch 和 David Koch）曾斥資近 2.5 億美元力捧共和黨總統候選人，去年還投入 2000 萬美元幫助推動稅改法案獲批。

簡單地說，科赫家族是共和黨得罪不起的超級大金主。

據華爾街日報測算，僅出席周末這場會議的 500 多捐資者預計為科赫家族的各種組織貢獻出的資金平均至少都在 10 萬美元以上。

然而，川普在貿易政策上的立場顯然與科赫相反。而且，像科赫這種工業巨頭們的一些優先權並未在當前由共和黨擁有優勢的參眾兩院獲得優待，而諸如今年春季國會通過的政府支出法案更是與科赫的目標背道而馳。

科赫在周末表示，他已經厭倦了支持那些在自由市場意識形態搖擺不定的共和黨政客，「我不在乎姓名的縮寫是什麼，也無所謂排在別人後面。」

他還稱，他可以支持支持持自由市場理念的民主黨人，而不是川普的保護主義。如果民主黨在中期選舉中獲勝，他就可以與民主黨合作。

《華盛頓郵報》此前曾指出，在保守派中，沒有哪一方能像科赫兄弟的組織那樣可以改變共和黨政治格局。

「讓我感到遺憾的是我們以往贊助過的一些人，我們將更加嚴格，將更加直接地處理問題，並且讓人們對自己的承諾負責，」科赫還表示。

與此同時，科赫還對人們談論關稅的做法感到震驚：「我認為，電視節目上的談話——不僅僅是在政府，人們在談論貿易戰，預測誰將獲勝。這太荒謬了。」

對川普不滿

事實上，科赫早就表達過對川普的不滿情緒。雖然支持共和黨，但在 2016 年美國總統大選中，科赫並不看好川普，甚至表示希拉里是更適合的總統人選。

科赫一直對川普保持着警惕之心：「在川普稱為總統之前，我們彼此之間一直存有分歧。當他不再做總統以後，我們將在很長時間內仍政見不合。」

與川普的品行相比，科赫似乎更擔心川普發起的貿易爭端。「我憎恨罪惡，而不是有罪之人。」他這樣說。

上個月英國 BBC 報導稱，持自由貿易和小政府理念的科赫兄弟曾出資數百萬美元抵制川普加征關稅。

報導還稱，科赫兄弟資助的團體 Americans for Prosperity、Freedom Partners Chamber of Commerce、LIBRE Initiative 表示，他們將用數年時間，通過打廣告、媒體、培訓活動人士、遊說、基層動員等方式宣傳自由貿易的優勢，抵制川普近期對鋼鋁產品、太陽能電池板和洗衣機等商品加征的關稅。

面對科赫兄弟的施壓，尚不清楚在貿易保護主義上越走越遠的川普會否改變主意。

站在華盛頓背後的人

科氏工業集團由科赫兄弟的父親費雷德 · 科赫一手創立，最初只是一家煉油廠。《財富》雜誌稱，科氏工業的年銷售額已經超過 1000 億美元。據彭博社估計，科赫兄弟目前凈資產都在 470 億美元左右。

作為美國近代的老牌政治玩家，科赫家族通過支持學校、智庫和非營利組織影響政治。濃重的家族色彩和在政界的縱橫捭闔，是科氏工業集團的兩大標籤。科赫主張自由社會和自由市場，僅在 2010 年，科赫家族就向幾十個持有自由市場理念並倡導這種觀點的組織捐助了超過 1 億美元資金。

科赫還倡導廢除社會保障局、聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）和公立學校，支持同性婚姻和從中東地區撤出美軍。2015 年 6 月，美國聯邦最高法院宣布全美同性婚姻合法化。

那麼，上述種種言論是否暗示科赫將遠離美國政界呢？

科赫說：「我們所投資的地方是那些我們發現有可能做出一些改變的機會的地方。如果我們看不到機會，更有可能轉向其他地方。」