直得股價開高大漲 填權息氣勢強勁

線性滑軌廠直得 (1597) 配發 1 元現金股利及 2.5 元股票股利今天除權息，參考價為 131.5 元，股價開盤走高，向上填權息氣勢強勁。直得受惠於中、美、日等國紛紛投入資源發展自動化產業，台灣晶圓半導體大廠陸續擴建新廠，全球工具機廠新接訂單有增無減，進而帶動線性滑軌等傳動系統元件需求續夯。



不過，受到中美貿易戰衝擊，自動化需求動能有趨緩降溫跡象，導致新訂單減緩，讓自動化相關股價呈現一波回檔走勢，直得股價也由將近 200 元拉回至 130 元左右。



對於今年展望，直得仍有多項新產品陸續推出，包括大型 45 滾子型線性滑軌，可提供更高負載與運行順暢度的工具機領域使用；最新的 MXL 系列加長型高負荷線性滑軌，擴張由微型精密機械跨足大型工具機市場等。



法人指出，南科舊廠第一季進行更新，並買入 3 台新機台，用以解決前端製程的技術問題，下半年將可達到產能滿載。至於樹谷廠 2 期正積極設計中，第一季底開始建造，最快年底前可投產，對於今年業績可望續創新高。