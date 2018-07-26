直得Q2毛利率可望再攀高 獲利表現可期

微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 第 2 季營收再改寫新猷，法人預估，第 2 季毛利率可望再攀高，加上業外匯兌收益，獲利表現可期，第 3 季在產能供給持續吃緊下，營收可望維持高檔，且南科舊廠更新設備的效益可望於下半年顯現，後市營運樂觀可期。

直得去年產能利用率大幅提升，從 2016 年的不到 4 成提升至 8 成，帶動毛利率年增逾 5 個百分點達 41.9%，而今年在需求仍暢旺下，目前產能已滿載。展望下半年，直得總經理許明哲表示，到年底前需求都不錯，沒有看衰的理由，今年營運表現可望優於去年。

直得第 2 季營收達 5.85 億元，再改寫單季營收新猷。法人預估，直得第 2 季毛利率可望較首季的 47.83% 再攀升，加上業外匯兌收益，每股稅後純益可望創近年來新高，且在今年產能滿載下，毛利率可望再攀升，全年營收與獲利均有機會寫新猷。

據悉，直得目前產能供給吃緊，訂單能見度維持 3 至 4 個月，法人認為，直得第 3 季營收可望維持高檔，且南科舊廠第 1 季更新設備，效益可望於下半年顯現。

此外，直得樹谷新廠第一期已於去年底動工，將生產大型線性滑軌與新產品，目標瞄準歐洲市場，預計今年底完工，也正規劃樹谷新廠二期中，由於目前廠房均以微型線性滑軌為主，新廠二期將擴大投資大型線性滑軌產能，以因應智慧化生產製程的需求規劃。

若投資人看好直得後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：直得國泰 7A 購 01(736578-TW)、直得元富 7C 購 01(737713-TW)、直得富邦 7C 購 01(737313-TW) 等。

直得相關權證。資料來源：鉅亨網整理



