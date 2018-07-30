今國光業績轉趨樂觀 法人估Q3營收估季增30%

光學鏡頭 / 鏡片供應商今國光 (6209) 董事長陳慶棋指出，今國光隨 Canon 相機、Sony 遊戲機及物聯網 IOT 三大領域放量下，對於業績已轉趨「樂觀」，法人估，今國光第三季營收將比第二季成長 30%。今國光為 Canon 供應鏈之一，主要供應其單眼相機鏡片，去年來自相機營收占比仍有近 60%，受惠大客戶 Canon 的無反光鏡相機熱賣，帶動鏡片需求升溫，陳慶棋指出，單眼相機穩定成長，雖然成長幅度不大，但預期日系大廠轉單效應下，明年成長幅度可達 15% 左右。

遊戲機鏡頭部份，SONY PS4 過去量不如預期，主要是鏡頭為選配，今年 2 月底改為標準備配，7 月出貨明顯跳增，預計第三季整體量能將見到增溫。

IP Cam 產品，陳慶棋指出，美國客戶訂單已經開始交貨，其中 2G+4P 鏡頭預計 8 月開始放量，另一機種則預計 10 月進入量產。

今國光在這三大領域成長挹注下，預估第三季營收會比第二季季增 30% 以上，若蘇州工業園區設立的今華光學出售順利於第四季入帳，則今年有機會呈現轉虧為盈。

據了解，今國光以人民幣 7500 萬元的價格出售今華光學 100% 股權，將該資源轉回台灣全力發展包括車用光學產品等事業。今華光學成立於 2006 年，今國光持股 55%、華晶科技 (3059) 持股約 23%。