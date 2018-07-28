熱門股—直得Q2獲利表現可期 股價突破季線收復所有短均

微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 受惠第 2 季獲利表現可期，加上第 3 季營收可望維持高檔，營收可望維持高檔，帶動近期股價走勢凌厲，沿著五日均線一路向上攻高，表現相對其他工具機族群強勢，周五 (27 日) 終場以 165.5 元作收，突破季線並站穩所有短均之上，股價周漲幅約 13%。

直得主力產品為微型線性滑軌，約占營收比重逾 6 成多，其為利基型產品，應用於半導體、面板、LED 等較為精密的機械設備，平均毛利率逾 4 成；大型線性滑軌則占約 3 成，應用於自動化設備與工具機等加工機台；線性馬達模組為新產品營收約為 3.5%，毛利率最高超過 5 成，惟目前整體規模仍較小。

直得去年產能利用率大幅提升，從 2016 年的不到 4 成提升至 8 成，帶動毛利率年增逾 5 個百分點達 41.9%，而今年在需求仍暢旺下，目前產能已滿載。展望下半年，直得總經理許明哲表示，到年底前需求都不錯，沒有看衰的理由，今年營運表現可望優於去年。

直得第 2 季營收達 5.85 億元，再改寫單季營收新猷。法人預估，直得第 2 季毛利率可望較首季的 47.83% 再攀升，加上業外匯兌收益，每股稅後純益可望創近年來新高，且在今年產能滿載下，毛利率可望再攀升，全年營收與獲利均有機會寫新猷。