驚動習近平 中國疫苗造假禍首 恐有退市風險

中國疫苗造假事件，這回可是驚動了最高層，連目前正在國外訪問的中國國家主席習近平都出面，要求相關部門嚴加調查。今 (24) 日上午疫苗概念股持續大跌，至於風暴中心的長生生物 (002680-CN)，已遭中國公安與證監會立案調查，一早再度跌停，吞下第七根跌停板，更有可能有退市風險存在。

長生生物一早開盤繼續跌停，為連續第七個交易日跌停，報人民幣 11.75 元。其他疫苗概念股持續大跌，今日早盤康泰生物 (300601-CN)、智飛生物 (300122-CN)、長春高新 (000661-CN)、長生生物開盤集體跌停，沃森生物 (300142-CN) 暴跌 8%。

長生生物一早開盤立刻跌停 (圖自新浪財經)

這回長生生物的疫苗造假事件，繼中國國務院總理李克強兩度出面，要求全面徹查。最新進展，連習近平也出面做出指示，要求一查到底，嚴肅問責。

長生生物昨 (23) 日也因涉嫌資訊披露違法違規，被證監會立案調查。同日，長生生物公告指出，如果公司因前述立案調查事項被監管部門最終認定存在重大違法行為或移送公安機關，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票可能被實施退市風險警示、暫停上市或終止上市。

陸媒報導，眼看疫苗事件持續發酵，基金公司紛紛調降長生生物估值，其他疫苗股也連帶遭殃。博時和易方達下調長生生物估值至 7.71 元，這意味著與昨日收盤價相比，相當於長生生物還將遭遇 5 個跌停。

此外，近來傳出用廢雞蛋製造疫苗的康泰生物 (300601-CN) 也被融通基金、上投摩根、寶盈基金、中銀基金等基金公司集體下調估值。值得一提的是，富國基金更是一口氣下調了智飛生物、康泰生物、長春高新 3 檔疫苗股估值。