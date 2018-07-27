雷軍宣佈小米8透明探索版下週一晚開賣 股價逆勢反彈4%

小米 (1810-HK) 行政總裁雷軍在其微信公眾號上發文，稱小米 8 探索板將在下週一 (7 月 30 日) 晚上 7:30 在小米商城開售，今 (27) 日股價支撐力強勁，早盤低見港幣 18.4 元後，買盤進場推升股價上漲 4.37%，截至發稿，上漲 4.153%，報港幣 19.06 元。

圖：新浪財經

小米 8 透明探索版是全球首款同時支援壓感螢幕指紋識別、「FaceID」的安卓手機，據指支援雙頻 GPS 超精準定位，「8GB+128GB」存儲組合售價人民幣 3699 元起跳。

「小米 8 透明探索版」不僅在機身設計上採用與小米 8 不同的透明後蓋，還加入了「3D FACE UNLOCK 技術」以及壓感屏下指紋解鎖技術，還有跟小米 8 一樣支援雙路雙模 GPS 定位。

功能上，小米 8 探索版加入了屏下指紋解鎖技術，且為解決當前此類技術 (用光學辨識達成屏下指紋解鎖) 辨識較慢的缺點，加入壓力感測器，感測到壓力才進行辨識，提升了指紋解鎖的辨識速度。

前置螢幕除了有前置鏡頭、LED 指示燈、光線感測器、聽筒之外，還加入了 ToF 距離感測器、泛光照明元件點陣投影器以及紅外相機，得以成為 Android 陣營中首個搭載 3D 結構光感測功能 (小米稱之為 3D FACE UNLOCK 技術) 的廠商，在臉部解鎖啟動時透過打在臉部上 33000 個編碼點陣，來創立毫米級的 3D 人臉模型，進行解鎖。

小米 8 透明探索版的 3D FACE UNLOCK 臉部解鎖技術，精準度達到 1000000:1，安全性是指紋解鎖的 20 倍，另也支援類似 iPhone X 的 Animoji 功能，透過捕捉臉部 52 條肌肉的運動，帶來全新的「米萌」功能，初期有四大角色，當中還有米兔。

小米 8 透明探索版被小米定調為「小米 8 週年旗艦代表作」，搭載高通 Snapdragon 845 處理器、8GB RAM(LPDDR 4X) 以及 128GB ROM(UFS 2.1) 的規格。