〈財報搶先看〉蘋果財報數字不重要 大家只想知道秋季新手機的展望

蘋果 (AAPL-US) 週二 (31 日) 盤後將公佈 2018 會計年度 Q3 財報，分析師表示，蘋果財報數字完全不重要，市場唯一關切的，是蘋果對下一代 iPhone 的看法。

雖然蘋果公司過去在財報電話會議中，幾乎鮮少提供任何有關其下一代 iPhone 的細節，但它偶爾會透露一些小提示。CEO 庫克 (Tim Cook) 不時會說出一兩句，比如蘋果期待「令人興奮的秋季」，但最多就是如此。

華爾街分析師正廣泛關注蘋果公司估算的下一季 iPhone 銷量，因為通常這包括新一代 iPhone 上市銷售的第一週或第二週。

這意味著，當蘋果公佈截至 6 月的第三財季時，沒有人會在乎財報數字，因為當季是蘋果公司年度銷售額最小的一季，因為在第三財季中，人們不再在 Apple Stores 排隊，而是等待可能 9 月上市的下一代手機。

去年 iPhone X 在 11 月推出，比正常情況晚了幾個月。蘋果消費者通常希望獲得最新和最好的產品，或者以較低的價格購買舊型號。歷史表明，每當蘋果推出新 iPhone 時，它都會降低之前型號的價格。

Sanford C. Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 表示，第三財季業績「對投資人來說可能意義不大，除非對 iPhone 部門、毛利率或服務部門營收有重大影響。」「隨著下一代 iPhone 的上市，投資人關注的焦點已經轉移到了 2019 財年的 iPhone 需求。」

庫克一直努力在 iPhone 之外擴展蘋果業務，但蘋果仍然從暢銷的智慧手機中賺得大部分資金。第二季它銷售了 5220 萬支 iPhone，佔銷售額的 62%；剩下的則是服務部門、Mac 和 iPad 以及 AirPods 等「其他產品」。儘管人們擔心智慧手機需求趨緩最終會影響蘋果，但幾乎每季都蘋果都能發表讓人驚訝的季報。

Sacconaghi 認為，蘋果公司的第三季財報估計將售出 4180 萬支 iPhone。相比之下，2017 年同季為 4103 萬。

根據雅虎財經的數據，預計銷售額將達到 523 億美元，比一年前成長 15%。每股獲利將從去年的 1.67 美元上升至每股 2.18 美元。

預計蘋果將在 9 月推出 3 款新 iPhone，其中包括可能比 iPhone X 大得多的款式以及另一款價格要低得多的 iPhone。

但智慧手機不再是蘋果公司快速成長的業務。Loup Ventures 分析師 Gene Munster 指出，「iPhone 已成穩定的業務」，而不再是該公司最大的成長動力。單位銷售額不會像過去那樣每季飆升，但他估計，隨著消費者逐步換用新機，它們將持平至成長約 5%。