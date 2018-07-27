蘋果手錶Q2銷量大增 年出貨成長30%

蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch 在 2018 年第二季表現強勁，全球出貨量達 350 萬，年增率達 30%，從整體市場來看，加上蘋果競爭者 Fitbit(FIT-US) 和 Garmin(GRMN-US) 等其他公司的出色表現，全球智慧手錶的出貨量達到了 1000 萬支。

蘋果 Apple Watch 出貨量 (圖: canalys)

根據 Canalys 發布的一份報告顯示，今年第二季蘋果出貨的 Apple Watch 較去年大幅成長，蘋果的 Apple Watch 對亞洲的銷量超過 250,000 支，LTE 版本佔總銷量的 60%。

Apple Watch Series 3 是 2018 年第二季亞洲最暢銷的智慧手錶。由於去年第二季是蘋果出貨量跌落谷底，因此今年的數據顯示 Apple Watch Series 3 比去年的機型更受歡迎。報告指出，Apple Watch Series 3 能獨立上網及打電話。

不過，像 Fitbit 和 Garmin 這樣的競爭對手在第二季也表現良好，兩家公司皆擴大了市佔率。高階心率追蹤和智慧教練指導等功能讓 Fitbit 和 Garmin 的產品與 Apple Watch 產生差異化，得以在智慧手錶的市場佔有一席之地。因此，儘管蘋果智慧手錶的銷量大增，但整體市場的市占率，相較第一季的 43%，第二季依然下降至 34%。

同時，蘋果也在第二季與澳洲、日本、新加坡、泰國、印度和韓國建立新合作夥伴關係。

Canalys 資深分析師 Jason Low 在一份聲明中表示，蘋果公司銷量的成長，主要是因為與亞洲和澳洲電信商合作。Jason Low 表示「除了智慧手機之外，這些市場中的運營商也願意販售相關連接設備，從而幫助蘋果從數據服務中獲得額外營收。」