美歐貿易戰降溫 停火有望持續至明年 汽車關稅仍有爭議

美國總統川普與歐盟執委會主席容克於昨 (25) 日進行高峰會談，會後雙方同意，美國和歐盟將會開展新的協商，試圖緩解大西洋兩大強權的貿易緊張情勢，元大寶華綜合經濟研究院今 (26) 日對此指出，這次美國和歐盟貿易停火，有望持續到明年，不過並非停戰，主要是因雙方尚未就最具爭議性的汽車貿易達成協議。

元大寶華說明，汽車仍是這次雙方協商中比較大的爭議點，因為在提及全面降稅時，雙方僅就非汽車部門達成協議，雙方領導人皆刻意避談汽車產業的關稅。

根據會後雙方共同的聯合發布，此輪協商的目的是希望雙方能夠達成全面調降關稅、貿易障礙和取消對非汽車工業的補貼；此外，雙方也同意將會共同合作去改革 WTO，進而降低大西洋兩岸貿易的交易成本和監管障礙。

關於這次美歐高峰會談關於貿易戰停火的消息，元大寶華評估，相較於 5 月美國與中國幾乎早夭的貿易停火協議，明顯更具有可信度，主要理由在於出發點不同。

當時美國對中國除了要求中國降低貿易赤字，還要求中國停止強制技術移轉、補助中國製造 2025 項目等非關稅的措施，由於中國在後者沒有提出具體讓步下，使川普對中國進一步出手。

不過，川普所以對歐盟貿易開戰，最主要的原因有是，歐盟的關稅比美國高，且歐盟的天然氣主要從俄羅斯進口，卻要美國協防北約。

相較之下，若歐美以全面調降關稅為前提進行貿易協商，並輔以歐盟承諾大量進口美國因為頁岩油革命而大量生產的液化天然氣，甚至加碼黃豆進口，將可營造雙贏的局面。