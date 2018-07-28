熱門股—保瑞併購效益發威 Q2純益將大幅成長 股價奔新高

保瑞 (6472-TW) 受惠併購美國 Impax 旗下子公司益邦製藥，4、5 月稅後純益 0.48 億元，較去年同期飆增 27 倍，每股純益 1.78 元，已超過今年第 1 季，本週股價順利填息，並衝上 166.5 元寫下歷史新高。

保瑞 4、5 月營收也達 2.6 億元，年增 453.68%，營運表現亮眼，7/16 除息 0.5 元，在營運基本面支撐下，成功填息完封，本週並收在 157.5 元，週漲 23 %。

由於目前製藥產業採專業分工，面對美國藥業代工市場逐年成長，藥品代工廠如雨後春筍般冒出，藥廠須以量制價，保瑞擬於今年擴建投資，目前正辦理 2.4 億元現金增資案，充沛營運資金。

保瑞今年以 1850 萬美元收購美國 Impax 旗下子公司益邦製藥 100% 股權及廠房設備，並取得 Impax 帕金森氏症品牌藥台灣經銷合約，公司預估，併購效應將使今年營收翻倍成長。

保瑞近年併購動作積極，包括 2013 年購買日本衛采台南廠並接受日商衛采製藥委託製造，2014 年又取得聯邦化學製藥 100% 股權，2017 年與宇泰藥業合組新公司宇泰欣，負責經銷日本藥妝市場第 3 大藥廠 SSP 與衛采在台灣的保健及保養品。

目前保瑞台南、竹南兩廠 8 成以上產能為代工藥品，竹南廠益邦口服製劑年產能估計將達 20 億錠，推升保瑞躋身全台前五大的口服製劑藥廠。