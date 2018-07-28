〈觀察〉獲利穩健的餐飲股股價頻探低 二大原因探究

過去幾年，在王品 (2727-TW) 的掛牌上市帶動下，一度掀起餐飲股投資熱潮，不過，近 2 年榮景逐漸消退，儘管大多數業者獲利仍維持穩健成長，然而，從許多法人報告可發現，餐飲股已不如過去享有高本益比，再加上展店僅可說是表面動能，實際上各家業者面臨狀況不一，也導致投資人產生疑慮。

除了瓦城 (2720-TW) 仍穩在當年掛牌的 220 元左右，今年以來，王品竟跌破百元價位，相較於過去一度突破 500 元價位的榮景，令投資人相當錯愕。

而餐飲獲利資優生美食 - KY(2723-TW) 呈現貼息窘境已長達 1 個月，遲遲未能站回 300 元關卡上；還有六角 (2732-TW)，才風光宣布打入法國地標羅浮宮開設據點，股價竟也呈現貼息，甚至探 5 個月來新低價。

從各家的狀況來看，六角旗下「Chatime 日出茶太」日前才大動作宣布插旗羅浮宮，並預計明年全球總店數要突破 1000 家，而併購杭州瑞里茶飲品牌明顯挹注營收，看起來成長動能無虞，然而，其轉投資專作正餐品牌的王座國際第 1 季虧損，導致六角今年第 1 季的營益率甚至不到 5%，表現大幅不如預期，而第 2 季恐難轉盈，暫時成為拖油瓶。

儘管下半年六角和王座都要積極展店，但成本和費用也高，已有市場法人提出，其後續的整體投資效益都還有待觀察，展店並非獲利大增的萬靈丹。

而王品近來大打平價牌，例如推出石二鍋分支品牌「12MINI」，明顯要與連鎖鐵板燒龍頭大埔搶客的「禾樂」，還有麻辣燙品牌「麻佬大」，希望搶進超平價市場。

然而，王品過去以「王品牛排」高價西餐起家，如此做法能否在競爭激烈的餐飲市場中繼續維持集團原有的特色和風格，抑或是為了加快打進平價紅海市場，而失去原本的定位，受到市場觀望。

美食 - KY 獲利表現雖持續穩健成長，但市場給予評價是由於擴產其美國費用攀升，使第 1 季表現不如預期，不過，隨著今年新中央廚房產能陸續放量，美國事業的營業利益率可望在明年起明顯回穩，目前可說是處在調整階段。

若從整體餐飲業的評價觀察，可發現過去法人給予餐飲股多半有 25-30 倍的本益比，然而到了現在，大多數給予評價約介在 20-25 倍左右，顯然，餐飲處於紅海市場，脫穎而出並非容易的事，也讓投資人對其看法較過去相對保守。

有資深業內經理人就說，以前餐飲集團是打組織戰，但現在已是打游擊戰的時代，隨著各國知名品牌陸續來台，超商發展鮮食成熟、超市也積極推出熱食，還有連鎖品牌展店、自創新品牌推陳出新，餐飲品牌蜜月期已越來越短。

隨著新品牌問世已不再能引起太大的驚奇感時，餐飲股若要脫穎而出，維持強勁成長的獲利狀態，勢必還是最大關鍵。