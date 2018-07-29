電信業衝業績拉ARPU 競推舊款iPone手機優惠

電信業受母親節檔期 499 之亂的衝擊，為進一步拉高資費及 ARPU，iPhone 舊款系列成為各業者重要利器，8 月起將再爆出新一波的優惠搶客，在出清舊款 iPhone 庫存的同時，再搭上父親節檔期，全力衝刺第 3 季的營運。

499 元 4G 吃到飽專案在 7 天內吸引逾 200 萬民眾搶辦，其中以中華電 (2412-TW) 逾 144 萬最多，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 也各有約 30 萬的申辦量，這一波被稱為 499 之亂，不僅影響電信業者的營收及 ARPU，也對智慧手機的銷售造成衝擊。

今年最新 iPhone 手機外傳將有 3 款，預計可在 9 月間發表，趕在全新 iPhone 系列手機上市前，不僅非蘋陣營積極推出新機搶市，包括 iPhone X、8、8 Plus 也出現促銷優惠，8 月起，iPhone 6s、6s Plus、6 降價優惠也將啟動，電信業者積極出清庫存，準備迎接新機的上市。

499 元吃到飽是單門號方案，中華電今年的父親節檔期則是推出 699 元上網吃到飽、網內打到飽的購機雙飽優惠，同時還祭出 iPhone 優惠，除了已推出的 iPhone X、8、8 Plus 限時最高折價 4000 元方案，8 月 1 日再推出 iPhone 6s、6s Plus、6 降價優惠，搭配 999 元資費 (合約 30 個月)，iPhone 6s Plus (32G) 現省 8400 元，1399 元資費手機 0 元。

遠傳 iPhone 8 及 iPhone X 系列 999 以上吃到飽資費大降價最高現折 4000 元外，8/1 起再推出 iPhone 6S Plus 加碼升級降價活動，手機最高可省下 8400，搭配 999 元資費，iPhone 6S Plus(32G) 手機 2900 元，搭配 1399 資費，手機 0 元。

台灣大 iPhone 系列手機包括 iPhone 6S Plus(32G)、iPhone 8、iPhone 8 Plus 到 iPhone X 全面大降價，其中以 iPhone 6S Plus(32G) 價格最殺，8 月 1 日起，月付 999 元，綁約 30 個月，網內通話和上網雙飽外，手機 2900 元帶走，現省 7400 元，若是 1399 元資費，手機 0 元。

台灣之星不讓電信三雄專美，祭出 iPhone 6s Plus 吃到飽資費方案，月租 599 可享網速最高 500Mbps 的 4G 終身上網吃到飽，月租 999 元起，手機 0 元，另外還有「月租費退差價吃到飽優惠」，數據用量少每月退還月租費，網路門市也推出獨家加碼優惠，搭配月租 599 起，手機再折 1000 元。

台灣大上周法說會中坦言，499 對營收及 ARPU 的衝擊較大，但對獲利的影響較大，今年有信心達成財測獲利目標；中華電、遠傳法說會本周將登場，預期 499 元的衝擊及未來的布局仍是法人關注焦點。