〈觀察〉5G通訊需求高 軟板供應鏈循序爭商機

今年下半年蘋果新一代 iPhone 即將登場，高頻寬、高速度傳輸的 5G 通訊應用逐步成為市場高熱度話題，除嘉聯益 (6153-TW) 今年傳接獲蘋果 iPhone 軟板天線訂單，台郡 (6269-TW) 的高頻傳輸模組也將在第 3 季起啟動出貨。

雖然嘉聯益主要採用液晶材料 (LCP) 生產天線模組，與台郡使用的 modified PI(異質 PI) 基材並不相同，但趨勢顯示，在軟板市場新需求驅動下，上游的 FCCL、保護膜、純膠市場板塊將明顯移動，包括台虹 (8039-TW)、新揚 (3144-TW) 及亞電 (4939-TW) 等供應商都在積極尋求因應並爭取商機。

事實上，3C 電子產品應用軟板天線並非新技術，過去蘋果 iPhnoe 產品也曾採用過，只是無線通訊產品由 3G 演化到 4G，甚至即將登場的 5G 通訊，對產品規格要求更加嚴苛，藉軟板天線，才能因應更高頻、高速傳輸的需求。

但最新實際的技術設計及規格上，每台手機天線組應用高達 5-6 條軟板，但使用效能及成本考量，將不會全數採用 LCP 天線軟板，而是混搭使用傳統 PI 軟板、異質 PI 軟板及 LCP 軟板，以今年蘋果擬推出 3 款新機計算，預計共需 15-18 條天線用軟板。

在此情況下，就給了軟板上游基材台廠相當好的機會，包括新揚及台虹等廠商都積極布局，異質 PI 基材產品已相繼完成量產或出貨前準備，供貨非蘋陣營並逐步提高出貨量，再藉此尋求機會切入蘋果陣營，策略上步步為營，而新揚與台虹等廠，也是藉此彌補短時間無法完成的高階、高價 LCP 材質 FCCL。

台虹高頻高速傳輸需求軟板基材已完成量產準備；生產塗布線的產能增加 2 條、加上其他生產線去瓶頸改善工作效率，今年產能至少可增加 10% 以上。台虹 FCCL 長期努力下，也經認證打入日本大型軟板廠，使用用於生產美系客戶手機相機鏡頭模組。此外，美系手錶客戶也開始採用台虹產品，目前並已交貨；手機產品則與客戶積極送樣協商中，不排除下半年大陸手機品牌高階機種就有導入機會。

新揚科則以生產無膠式 FCCL 為主，客戶包括嘉聯益等在台主要軟板廠，近 2 年中國大陸軟板業興起，新揚科也在大陸市場有所斬獲，並進一步開發符合新需求的產品上市，新增每月 10 萬平方米產能，產能已由每月 25 萬平方米擴大到 35 萬平方米，新產能開出的產品也已開始出貨。