〈華邦電法說〉NOR Flash下半年市場回歸正常 新產能推升2020年前業績持續成長

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (27) 日召開法說會，華邦電總經理詹東義表示，DRAM 自主研發的第一代 38 奈米技術今年產量將持續增加，25 奈米製程技術將在第 4 季量產，NOR Flash 目前供需健康，預期下半年市場將回復正常，他並強調，近 2 年投入的 350 億資本支出是為增加產能與進行技術轉置，將支撐華邦電到 2020 年前實力與業績持續成長，「今年、明年、後年情況都不錯」。

DRAM 產品部份，詹東義表示，華邦電持續提升製程技術，自主研發的第一代 38 奈米技術今年產量將持續增加，25 奈米製程技術將在第 4 季量產，許多舊的產能會移轉至 25 奈米，從第 4 季起的 2 年內都會持續增加，第三代 DRAM 製程技術也在開發中。

詹東義也說，38 奈米技術將是今年重頭戲，會持續優化產品組合與客戶組成，提升毛利率，且目前某些應用特定客戶對華邦電的需求越趨強勁，將是驅動未來 DRAM 業績主要成長動能。

詹東義強調，華邦電為目前全球第 4 家擁有自己 DRMA 製程開發的企業，紮根階段已完成，第一世代的 38 奈米技術從無到有，需要較多時間，第二世代 25 奈米將走得更穩，未來新技術節點的時間間隔，也會與其他同業差不多，未來在 DRAM 領域的實力將會越來越強。

Flash 部份，詹東義指出，NOR Flash 去年第 4 季到今年首季，市場庫存已消化得差不多，第 2 季起已回溫趨於穩健，目前供需健康，雖然廠商產能增加，但需求也同步成長，任何新產能開出，一段時間內就會有效地消化完成，預期下半年 Flash 市場將回復正常。

詹東義並強調，NOR Flash 方面華邦電走自己的路，客戶與產品組合均不同，下半年在 Flash 的營運表現不一定會與其他競業同調。華邦電原為低密度 NOR Flash 最大供應商，經過近 2 年製程轉換，中低密度佔比已提升，目前低密度佔比不到 5 成。

SLC NAND Flash 部份，詹東義表示，市場需求成長快速且相當強勁，營收比重逐季增加，他也重申，華邦電將專心走編碼儲存，不會做資料儲存，因此不會做 3D NAND 產品。

關於擴產產品線，詹東義指出，目前華邦電產品組合中，DRAM 與 Flash 營收占比相近，擁有 2 個同樣強勁的產品線，未來路將非常寬廣，因此擴產也會同步進行，去年到今年已投入約 350 億資本支出，就是為了進行技術轉置與增加產能，除製程技術大量投資外，各產品線產能都會逐步增加，將支撐華邦電到 2020 年前實力與業績持續成長，「今年、明年、後年情況都不錯」。

近年來華邦產能逐年增加，詹東義表示，華邦電從去年起每半年就增加產能，將從原本的 4.4 萬片增加至 4.8 萬片，再提升至 5.1 萬片，明年初可望進一步增加至 5.4 萬片。

針對美中貿易戰部分，詹東義表示，對華邦電產品影響看來不多，仍須留意是否會使全球經濟動能降低，進而影響產品需求。