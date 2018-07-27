台股回萬一再戰高點 短期留意四大變數

在權值股帶領下，台股本周續走上攻格局，加上多頭指標被動元件族群強勢反彈、矽晶圓轉強，以及蘋概股旺季迎來買盤挹注，今 (27) 日收 11075 點，指數周上漲 143 點，法人表示，指數回到「萬一」關後，短期投資人可留意蘋果財報、被動元件族群走勢、法說會展望和貿易戰後續等四大變數。

近期台股在權值股帶領下，攻上 11000 點關卡，目前盤面上以旺季題材的個股較有表現空間，包括業績明確度高的被動元件、矽晶圓轉強，另隨著蘋果新機供應鏈拉貨，低基期蘋概股也有明顯彈升，預估台股第 2 季財報表現，可望受到美元指數強勢影響而受惠。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台股站上萬一關卡後，投資人短期可留意四大變數，包括第一蘋果即將公布財報，市場多持正面期待，至於展望中最重要的新機銷售，是否能開出佳績取決於訂價策略

第二則為被動元件族群走勢，目前在籌碼鬆動造成大幅修正後，被動元件本周重回盤面多方重點，除技術面短線跌升反彈，市場普遍認為其業績明確度相對高，也後續還有潛在漲價題材可以期待。

第三可留意重點還包括法說會展望，郭修伸表示，半導體指標大廠法說內容獲市場正面解讀，進而帶動台股上攻，另外像是 PCB 設備廠公布上半年獲利大增、記憶體廠毛利攀升等，股價因此有所表現，但也有展望不如預期，面對賣壓衝擊的個股，布局趨勢題材須謹慎。

第四則為貿易戰後續，郭修伸說，近期美中貿易協商雖喊出 5000 億美元清單，但內容實踐可能性偏低，市場反應鈍化，加上美歐達成貿易協議，本周相關個股有止跌跡象，未來持續觀察 8 月下旬 2000 億美元商品課稅聽證會後，美中關係變化情形。