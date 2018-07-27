鼎豐集團控股(06878-HK)附屬2.6億元收購嘉禾有限公司

鼎豐集團控股(06878-HK)公佈，於2018年7月27日(交易時間後)，鼎豐文創投資有限公司(買方，公司的直接全資附屬公司)與賣方王劍雄訂立該協議。據此，鼎豐文創有條件同意向王劍雄收購嘉禾有限公司(目標公司)全部已發行股本及銷售貸款(指目標集團於該協議日期結欠賣方的款項人民幣235,379,000元)，總代價為人民幣2.6億元(相當於約3.06億港元)。

部分代價為數人民幣2.04億元(相當於約2.4億港元)將透過發行可換股債券予賣方或其代名人的方式支付。可換股債券附帶權利，使其可按每股換股股份0.60港元(可予調整)的換股價獲轉換為換股股份。假設換股權按換股價悉數行使，4億股新股份將作為換股股份配發及發行予賣方或其代名人，佔公司於本公佈日期已發行股本約8.11%，及佔公司經配發及發行換股股份擴大後的已發行股本約7.50%。

目標公司為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務為投資控股。目標公司直接擁有嘉禾資產管理有限公司全部股本，嘉禾資產管理擁有廈門凱投盛商務谘詢有限公司全部股權，廈門凱投盛則擁有營口市東宇百勝置業有限公司全部股權。

營口市東宇百勝置業有限公司目前擁有位於目標土地的物業發展項目，目標土地位於中國遼寧省營口市且亦為東宇百勝置業所擁有；物業發展項目為一項商住發展項目，其佔地總面積約為125,513平方米，其中物業發展項目第一期現已公開發售。

公告稱，收購事項提升集團的資產基礎，符合集團的整體業務策略。東宇百勝置業主要從事(其中包括)房地產開發及管理業務，其將歸入集團的資產管理業務。收購事項將有助集團擴大及推動集團資產管理分部的發展。

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