郵儲銀行(01658-HK)將出資20億元參投國家融資擔保基金

郵儲銀行(01658-HK)公佈，經該行2018年5月14日召開的2018年第6次董事會審議通過，該行將出資人民幣20億元參與投資國家融資擔保基金有限責任公司(簡稱“基金”)，自2018年起分4年實繳到位，認繳出資佔比3.0257%。近日該行已簽署《國家融資擔保基金有限責任公司發起人協議》。

基金由中華人民共和國財政部聯合20家機構共同組織發起設立，首期註冊資本人民幣661億元。基金定位於準公共性金融機構，以緩解小微、「三農」和創業創新企業融資難、融資貴為目標，建立完善的公司治理結構，按照政府支持、市場運作、保本微利、管控風險等經營塬則，通過市場化運作，專業化管理，實現可持續發展。

公告稱，本次投資是該行貫徹落實國家推動普惠金融發展戰略和監管政策的重大決策，是該行新時期提升服務實體經濟能力和強化差異化競爭優勢的重大舉措，符合該行大型零售商業銀行戰略定位，對於該行進一步提高普惠金融服務能力，推動業務良性發展具有重要意義。

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