興富發台中「樹禾院」建案讓利逾一成 大樓銷售約九成、別墅近四成

興富發 (2542) 集團在台中單元二重劃區推出大樓及別墅案「樹禾院」，推案金額 35 億元，其中大樓規劃 102 戶，別墅 66 戶；樹禾院專案經理曾鴻裕表示，從 7 月 1 日公開銷售以來，大樓已熱銷約九成，別墅銷售約三至四成。曾鴻裕指出，「樹禾院」在銷售坪數規劃方面，大樓約 33-36 坪，別墅約 90-100 坪(含車位)；以大樓開價每坪約 35 萬 - 45 萬，大樓每戶總價約 1200 萬至 1400 萬元；而別墅成交價每戶介於 3300 萬至 3800 萬元。



曾鴻裕指出，相對於附近同性質的別墅個案每戶介於 4000 萬至 6000 萬元，「樹禾院」售價及成交價開出讓利條件相對周邊建案逾一成，曾鴻裕認為，這是「樹禾院」公開承銷不久熱銷的原因。



尤其是別墅區，曾鴻裕指出，規劃 4 樓電梯別墅，分為臨路型和社區型，車位採地下室停車，基地前方有 9400 坪公園，預計今年底完工，旁邊是學校預定地，建商也種植整排落羽松，整體綠覆率高。此外，整個社區規劃千坪休閒會所，有 25 米泳池、閱覽室、宴會廳、KTV、健身房等多項設備，別墅住戶也能享受公設，每月管理費僅約 3500 元。



而興富發上半年營收 228.15 億元，年增 2.3 倍，超越 2017 年整年營收 186.7 億元，創歷年同期新高。至於「樹禾院」熱銷，可望於今年陸續入帳。