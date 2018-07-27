興富發在台中推近7期別墅案 瞄準中部科技走廊需求

大立光 (3008-TW) 等台股績優生在台中市擴充超過 200 億元的投資，帶動台中房市走勢，上市建商興富發 (2542-TW) 在緊鄰 7 期重劃區單元 2 推出新建案「樹禾院」，已完工進入銷售階段，興富發看好以 74 號快速道路串聯的台中精密機械園區、中科科技走廊需求。

興富發此台中市先建後售的「樹禾院」35 億元總銷建案，基地面積達 3186 坪，公司主要規劃興建兩棟大樓及電梯別墅住宅群，總規劃戶數為 172 戶，其中有 66 戶 4 樓電梯別墅，興富發主管指出，將以讓利態度低於區域行情價推出。

緊鄰台中市 7 期重畫區的單元 2，因屬低密度開發區域，興富發主管指出，此別墅建案規劃為建地 35-39 坪，建坪 90-100 坪的別墅區，以目前每棟 3300-3800 萬元的售價，也低於 4000-6000 萬元的區域行情。

興富發在本月推出「樹禾院」的銷售案，大樓住宅部分已售出 4 成。

興富發今年上半年受惠大型建案入帳助攻，營收達 228.15 億元，年增達 2.2 倍，一舉超越去年全年 186.7 億元，法人估，下半年還有包括「雙湖匯」等 4 筆建案持續完工交屋，今年全年營收拚超越 400 億元。