櫃買高層又地震 總經理李愛玲8月10日上任

櫃買中心人事異動，繼副總經理黃炳鈞升任期交所總經理後，傳出集保中心副總經理李愛玲接棒總經理，8 月 10 日上任，原總經理蘇郁卿因任期屆滿，而董事長陳永誠則續聘。 李愛玲是老櫃買中心人，是櫃買中心成立後第一批招募的員工，政治大學會計研究所碩士，進入櫃買從基層的承辦員做起，職務從專員、副組長、組長、副理、經理，到上櫃審查部協理。



之後李愛玲獲拔擢升任櫃買中心主任秘書，後來政黨輪替當年，李愛玲獲集中保管結算所董事長林修銘賞識，在 2016 年 2 月 1 日轉升任集中保管結算所副總經理，兩年來協助推展集中保管結算所業務開展以及轉投資基富通證券運作至今。



原本先前市場傳出，李愛玲將補原本副總經理黃炳鈞的缺，但昨日公布卻接任總經理，在市場激起不少話題，據了解，李愛玲對發行面相當了解，對於櫃買業務的掌握度及推展都很了解，業界都樂觀其成，這是她出線的主因之一。



櫃買第八屆董事即在 8 月 9 日任期屆滿，據了解，第九屆董事長仍由陳永誠出任，但總經理則由現任蘇郁卿改換成李愛玲。