中鼎、崑鼎雙雙入榜TWSI前40檔上市櫃成分股

台灣首檔兼具非營利組織高信任度與學術獨立專業，並統整國際與本土指標的「台灣永續價值指數」(Taiwan Sustainability Index, TWSI)，於日前公布評選結果，中鼎集團旗下中鼎 (9933) 及崑鼎 (6803) 雙雙入榜前 40 檔上市櫃成分股，中鼎更獲選進入前 1/3 成分股殊榮。中鼎表示，集團兩家公司從競評的 209 家績優企業中脫穎而出，肯定其永續經營績效，在追求企業成長的同時，能兼顧經濟、環境與社會的永續發展，創造企業、投資人及社會三贏的正向循環。



「台灣永續價值指數」(TWSI)，係由台灣永續能源研究基金會與國立臺北大學商學院，共同合作評選出的高信任度綜合型指數。評選方式係以獨創 SEED 方式進行篩選，涵蓋社會 (S)、經濟(E)、環境(E)、揭露(D) 四個面向、超過 300 個結合國際與本土指標並融入頂尖學術研究發現之題項。此外，由歷年參與「TCSA 台灣企業永續獎」競評的 209 家企業中，篩選出善盡企業社會責任、推動企業永續發展的績優公司；經由整合兩單位資料，交叉分析評選出綜合表現最好的前 40 檔上市櫃成分股、市值佔加權指數總市值達 43.85%。