敦泰Q2純益增7倍 EPS 0.31元 受限產能供應Q3營收恐衰退

IC 設計廠敦泰 (3545-TW) 今 (27) 日召開法說會並公布第二季財報，受惠減少低毛利產品出貨及匯損回沖，毛利率來到近 5 季新高，稅後純益 0.8 億元，季增 7 倍、年增也有 158%，每股純益 0.31 元，創近 3 年同期新高，但進入第三季，公司指出，因驅動與觸控整合單晶片 (IDC) 產能受限，整季業績恐較上季下滑。

敦泰第二季營收 27.33 億元，季增、年增均 5%、毛利率 21.6%，季增 1.5 個百分點、年增 1.1 個百分點，營益率 1.35%，季增 1.19 個百分點、年增 1.1 個百分點，稅後純益 0.8 億元，季增 7 倍、年增 158%，每股純益 0.31 元，為 2015 年合併旭曜後同期最佳。

敦泰上半年營收 53.45 億元，年增 12.33%，毛利率 20.84%，年減 0.81 個百分點，營益率 0.77%，年增 0.29 個百分點，稅後純益 0.94 億元，年增 2 倍，每股純益 0.81 元。

敦泰表示，第二季受惠進入大陸智慧型手機市場傳統銷售旺季，加上產品漲價效益顯現，帶動營收表現優於公司預期。

雖然 IDC 產品線出貨量受產能限制而下滑，導致產品組合不如第一季，但敦泰指出，隨著主力產品價格調漲，及減少低毛利產品出貨，加上新台幣走貶、匯兌利益貢獻，單季毛利率創近 5 季新高，同步帶動獲利走揚。

不過，展望第三季，公司指出，因 IDC 又有產能受限問題，預期第三季業績表現可能將較第二季下滑。

從產品比重來看，敦泰第二季 IDC 營收佔比 3-4 成，較第一季下減少約 1 成，DOI 佔 3-4 成，與第一季持平，TP 則從首季的 1-2 成提升至 2-3 成。