元太未來三年ESL銷售複合成率達4成 法人估今年EPS 2.2元

元太 (8069) 電子紙主要應用電子閱讀器 (eReader)、電子筆記本(eNote)、電子貨架標籤(Electronic Shelf Label，ESL) 等產品具有供應寡占性，特別 ESL 自今年起到 2020 年為止，銷售年複合成長率約 4 成以上，市場從歐洲、中國，擴及美國，成為公司營運動能所在，法人估今年元太每股盈餘將達 2.2 元。目前元太營收比重以 eReader 為主，占了 7 成以上，ESL 約占 25%，eNote 約 2%，全球 eReader 出貨高峰落在 2011 年，當年全年出貨 2300 萬台左右，後來逐年下滑，2017 年回升 750 萬台，今年仍將維持 730 萬台出貨量，主要客戶為 Amazon、Kobo、Barnes& Noble。



至於 ESL 係為未來幾年最主要成長動能所在，IoT(物聯網) 基礎建設成熟化，零售通路業者持續導入，元太主要客戶涵蓋 SES-imagotag、Pricer、Hanshow、Displa Data、Solum 等，未來三年市場年複合成長率逾 4 成。



根據研究機構預期，今年起到 2022 年為止，全球 ESL 複合成長率約 28%，產值將達 14 億美元，今年 5 月間元太宣布與全球領先數位標籤解決方案供應商 SES-imagotag 策略合作，投資 2600 萬歐元認購 SES-imagotag 的增資股份，兩者合作加速元太在 ESL 市場發展。



法人推估，元太 ESL 在單一商店滲透度仍不及 5%，然而在歐洲市場略高於 25%，有了 SES-imagotag 助陣，其 ESL 裝置數量將由去年 2.5 億片，快速拉升 2022 年 10 億片，年複合成長率達 32%。