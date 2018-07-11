元太Q2營收36.1億元 季增率25% 優於市場預估 本業盼轉盈

進入下半年旺季，電子貨架標籤、電子筆記本兩大應用成長動能強勁，元太 (8069)6 月營收跳增至 17.02 億元，月增率 67%，年增率 39.52%，創下四年半新高，第二季營收 36.1 億元，季增率 25%，優於市場預估 30 億元水準，本業可望轉盈，股價跌深反彈，觸及 37.15 元漲停價位。去年第四季認列新台幣、韓元升值匯兌損失、Hydis 達成調解協議，一次性調解金等因素所致，單季轉為虧，營運未達預期，財報出爐後，股價自 3 月底 51.3 元波段高點，一路下挫到 7 月 6 日 30.5 元波段低點，跌幅達 4 成。



第二季電子閱讀器仍處在庫存去化階段，先前法人預估，元太第二季營收持穩在 28-30 億元之間，技術權利金挹注下，單季稅後盈餘約 5.95 億元，每股盈餘 0.52 元左右，第二季營收表現優於預期，股價展開跌深反彈。



今年電子書閱讀器螢幕有大尺化趨勢，從 6 吋朝向較大尺寸發展，電子貨架標籤陸續導入歐洲、中國、美國，以及南美等市場，除黑、白兩色之外，持續開發黑白紅、黑白黃三色電子紙，以及適用於冷凍櫃的低溫電子紙，並計畫推出可低電壓操作的電子紙應用，透過具有 NFC 有功能手機就可以變更價格標籤的內容，電子筆記本大有斬獲，有機會成為營運第三隻腳。

