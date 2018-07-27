股價暴跌 Facebook員工怨聲載道

Facebook 隔夜 19% 的股價暴跌在該公司的員工中也掀起了不小的風浪。在一個匿名網站上，他們紛紛宣洩自己對公司的不滿。

Facebook 的員工當然不高興——公司股價和他們的薪資直接相關。「哦不，我的獎金從每年 140 萬美元掉到了 110 萬美元。」一名 Facebook 員工稱。

「糟透了」「感覺像屎一樣」， 多名 Facebook 員工表達了不同程度的失望之情。有人指責 Facebook 領導層在近期的負面事件中不作為，也有人開玩笑說，說不定會像之前一樣，三個月時間就從 150 美元的低谷爬了出來。

在周四大跌之前，Facebook 的股價自三月底的 152 美元，升至接近 220 美元，漲幅超過 40%。

科技網站 Blind 要求以公司郵件地址註冊，驗證其供職單位的身份，但用戶在該網站上的發言均可保持匿名。

一名 Facebook 員工提到，希望 Facebook 能有一個程序，在股價回升到一定水平後自動拋售。

一名通用電氣的員工開玩笑稱，GE 已經被挪出了道瓊斯指數，是時候讓 Facebook 離開 FAANG 行列了。

「如果跌到 160 美元了，就多買點吧，很多分析師把目標價下調到了 180 美元。」一名蘋果員工這樣建議，不過一名谷歌員工潑冷水稱，「分析師都沒用的」。

也有人憂心忡忡，頗有唇亡齒寒之風。「記住，我們都是站在一起的。我們的回報都由股市決定，…… 股市由最頂端的那幾個公司決定，其中一個垮了，我們其他人的利益也會受到影響。」在 Facebook 的拖累下，隔夜納指收跌 1%。

當然也有人留意到了扎克伯格近來的拋售。「扎克伯格在宣布（業績）之前有沒有賣掉一部分股票？真是好時機！」

扎克伯格今年以來的股票減持顯著增加。3 月中旬數據泄露醜聞以來，九位 Facebook 內部人士共計出售了 41.3 億美元 Facebook 股票，扎克伯格占其中的 85%。經濟學家 Dennis Gartman 昨日稱，SEC 應該對此發起調查。

Facebook 的招聘政策受到了抨擊。一名 Facebook 員工認真分析，在營運利潤低於 40% 的情況下，應該放緩招聘，「利潤放緩是因為我們在招聘我們不需要的人，這是問題所在，而我不知道為什麼沒人談到這一點。這很令人沮喪。」

Facebook 一直在瘋狂擴張。截至今年 6 月 30 日，雇員數目達到了 30275 人，年增率激增 47%。但該公司第二季的財報和電話會顯示，員工疲於應對隱私醜聞和新監管的壓力，其重點開拓的 Stories 業務也沒有取得理想創收。

就連其他科技巨頭的員工也站出來說，Facebook 的大量招聘讓人不解。用戶在回帖中嘲諷，Facebook 在招人來管理自己的內容，對付歐盟的隱私法，「找更多的人來踐行扎克伯格說的一切」。