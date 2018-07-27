不讓高通併恩智浦 外媒：中國政府一箭雙鵰

中國市場監管總局今 (27) 日針對未放行高通收購恩智浦做出回應，強調高通的最新方案無法解決競爭關注，外媒更指出，中國此舉可說是一箭雙鵰，一方面向美國展現貿易戰中擁有關稅以外的武器，更成功阻止高通在尖端晶片技術領域的發展，為中國晶片業者保留追趕的時間。

中國市場監管總局新聞稿指出，高通最新提交的附加限制性條件方案進行市場評估，最後認為高通的最新方案不能解決競爭關注，已將評估結果通報高通，希望能在審查期限內找到能夠解決問題的方案。

對於高通收購恩智浦破局，市場監管總局表示，雙方因約定的交易期限到期而決定放棄本次交易，對此表示遺憾。中國商務部發言人也在本周記者會上表示，中國未批准這項交易與中美貿易摩擦無關，強調這屬於反壟斷執法問題。

外媒報導，研究公司 Bernstein 的分析師 Mark Li 卻表示，這兩家公司合併涉及反壟斷的說法十分牽強，畢竟兩家公司本就屬於互補的業務領域，硬要說這兩家公司擁有過高的市場佔比根本站不住腳。消息人士指出，高通這項交易最後未獲中國政府同意，主要原因就是中美貿易戰所致。

尤其中國這回藉高通一案，一來向美國展現貿易戰上擁有關稅以外的武器，另外也成功阻止高通在新領域的擴張，有助於為中國晶片公司爭取時間，可加緊追趕對手。

由於多數智慧型手機都採用高通的晶片，包括目前在全球市場積極攻城掠的朱國智慧型手機品牌也是如此，資深中國問題經濟學家 Christopher Balding 表示，多年來高通始終是中國政府的一大心結，就算沒有貿易戰，這項結果也不令人意外，若讓高通在晶片行業擴大市場主導地位，對中國來說絕對是芒刺在背。

為了積極扶植國內半導體產業，傳出中國官方正積極籌募一支規模達人民幣 3000 億元的新基金，以縮小與美國和其他競爭對手的差距，降低對外國科技的依賴。