IIoT商機發酵 泓格打入台半導體、被動元件大廠供應鏈 業績大補

物聯網、工廠自動化市場逐漸增溫，IPC 廠泓格 (3577) 接單大有斬獲！該公司今年在中、南部工廠自動化商機中突圍，一舉拿下國內在全球市場舉足輕重的半導體與被動元件大廠訂單，成為兩大業者自動化設備的供應商之一，營運大補。而該公司 5 月份業績也明顯優於預期，以 7751.2 萬元，較上月跳升 31.28%，也較去年同期成長 25%，創歷來同期新高，並來到歷史高峰水位。累計前 5 月 3.39 億元，年增率 19.11%。



泓格總經理陳瑞煜指出，工業物聯網 (IIoT) 商機發酵，在今年特別明顯，不論科技與傳統廠商均有設備升級的需求。而 IIoT 中，大數據與 AI 人工智慧是顯學，因此資料收集非常重要，包括提升產品品質、預防保養、製程的改善，要先從資料收集做起。而 DAQ 資料擷取卡就是泓格的專長，因此，今年泓格在這方面做得很好，明顯感受到市場升溫。



而國內科技大廠在全球舉足輕重，對自動化設備的升級也漸趨殷切。據了解，南部今年比較熱門的產業，包括半導體與被動元件大廠，都已成為該公司客戶，其中，國內半導體大廠的南科廠今年以來與泓格互動密切，被動元件大廠的對於良率提升的需求也大幅提升。



兩大業者的貢獻從第二季開始，因此，今年台灣市場的業績大幅成長，力拼 20-30% 的增幅。



不僅如此，中國大陸與東南亞市場也正在放量，泓格今年來自兩大市場的業務因而明顯成長。陳瑞煜透露，中國大陸市場的佈局已歷數年，三年前還處於小虧階段，去年已經開始獲利，今年光是 4 月份單月的獲利就已經把前兩年的虧損一舉彌平，5 月份持續獲利。



至於東南亞市場，該公司在越南、泰國的工業 4.0 以及馬來西亞、印尼的智慧城市業務均有斬獲。因此，該公司預計 6 月份將赴泰國參展，接下來 7、8 月在印尼與越南均將舉辦研討會，以掌握當地業者的需求，除了與當地市場的溝通之外，也進一步提出解決方案。

