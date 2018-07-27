特朗普預測週五發佈的美國GDP數據將有強勁表現

北京時間27日消息，據華爾街日報報道，美國總統特朗普週四概述了他對週五將公佈的經濟增長報告的預期，打破了歷屆總統避免在報告發佈前對數據發表評論的傳統。他預測經濟增長數據將會強勁。

他在參加格拉尼特城一家鋼鐵廠舉行的活動期間表示：“實際上有人今天預測增長率為5.3%。我不認為這種情況會發生。”但他繼續說道：“如果是高於4%，我們會很高興。如果低於4%，但落在3.8%、3.9%、3.7%，我們也滿意。”他還稱：“這些數字不可思議。如果我在競選時使用這些數字，那時的假新聞會說我吹牛。”

美國商務部將在當地時間週五上午(北京時間週五晚間20:30)公佈第二季度美國GDP官方初值數據，接受《華爾街日報》調查的經濟學家的平均預期是增長4.4%。

另據路透社報道，美國經濟第二季增速可能是四年來最快，因消費者提高支出，且農戶趕在貿易關稅在7月初生效前向中國出口大豆。

根據路透調查中分析師的預估，美國第二季國内生產總值(GDP)環比年率料為增長4.1%，這將是2014年第三季以來最強勁表現，全年成長率有望達成特朗普政府的3%目標。企業在進口關稅生效前補充庫存，也為此助一臂之力。

在週五數據出爐前，特朗普總統及其經濟團隊的成員們就不斷強調第二季經濟成長將會很強勁。本週稍早他發推文稱，美國擁有地球上最好的金融數據。

在第二季GDP初值報告中，可能會對第一季數據進行修正。第一季經濟成長環比年率為增長2.0%，同時政府亦將公佈對之前GDP數據的全面修正結果。

“具有諷刺意味的是，貿易摩擦威脅似乎在第二季提振了經濟活動，”NatWest Market首席分析師Michelle Girard稱。

美國於7月6日起對價值340億美元的中國產品加徵25%關稅。特朗普還對鋼和鋁進口產品加徵關稅，導緻包括加拿大、歐盟、墨西哥和中國在内的美國主要貿易夥伴進行報復。第二季還出現了對其他出口產品的提前囤貨現象。

與貿易相關的提振力道料將在今年下半年消退，分析師警告不要太過重視第二季經濟成長率。不計關稅相關的影響，分析師預計第二季經濟成長率可能為2.5%。

“真正的問題在於什麽是根本實力和暫時實力，”SS Economics首席分析師Sung Won Sohn稱。“展望未來，經濟成長很可能從第二季的快速增長中放緩下來。”

美國經濟今年將受到1.5萬億美元減稅計劃和政府支出增加的支持。但預計刺激措施將在明年某個時候消退。進口關稅預計會削弱經濟增長，商品價格上漲將阻礙消費者支出，而企業則會擱置投資計劃。

目前，第二季的強勁增長將使美聯儲今年剩餘時間再加息兩次。美聯儲6月份實施了今年内的第二次升息行動，併預計2018年内還將另外加息兩次。

儘管人們普遍認為美國經濟在第二季表現良好，但經濟分析師們已經開始質疑，在面對貿易緊張局勢和利率上升的情況下，經濟增長能否繼續保持這種速度。本週早些時候公佈的路透調查結果顯示，經濟增長將在第二季之後明顯放緩。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)