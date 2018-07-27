7月消費者信心連4跌 投資股票指標創近1年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 82.38 點，較上月下滑 1.44 點，不僅呈現連 4 月走跌態勢，並創去年 10 月以來低點，本次調查 6 項指標全數下降，又以「未來半年投資股票時機」下降最多，更創去年 9 月以來新低。

台經中心指出，「未來半年投資股票時機」本次調查結果為 93.30 點，月減 4.10 點，其次分別為「未來半年國內就業機會」100.60 點，月減 1.60 點；而「未來半年國內物價水準」44.05 點，月減 1.05 點，為連續 5 個月低於 50 點。

「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為 89.90 點，月減 0.65 點；「未來半年國內經濟景氣」80.60 點，同樣月減 0.65 點。

此次下降幅度最小的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為 85.85 點，僅較上月下滑 0.55 點，但已是連 4 月下降。

從絕對水準來看，僅有「未來半年國內就業機會」為樂觀指標，且維持連續 12 個月樂觀態勢。

另外，在「目前健康狀況」指標調查中，本月為 134.60 點，較上月上升 2.30 點，顯示國人對自己健康看法樂觀；而「預期健康狀況」指標，調查結果為 108.15 點，較上月上升 4.25 點，也呈現樂觀。