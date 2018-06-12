中環去年虧損不配發股利 擬投資影城及室內滑雪場

中環 (2323) 今(12)日召開股東會，會中除通過承認去年財報虧損外，同時通過不配發股利，並完成董事改選。中環董事長翁明顯表示，光碟片感覺迴光返照，至於檔案光碟方面，看到苗，但會不會發光發亮還在觀察中。翁明顯也表示，中環多角化經營，計畫在台中投資室內滑雪場以及未來擬投資影城遊樂園。中環去年營收 67.27 億元，淨損 11.28 億元，每股虧損 0.61 元；展望今年，翁明顯表示，受到原物料成本持續上漲的影響，同業退出傳統光碟市場，使得今年營運出現轉機。而中環期望在 AI 人工智慧、大數據及雲端的發展趨勢下而倍數成長的數據儲存市場，占有一席之地。



至於今年也將朝強化檔案光碟產品、拓展文創休閒產業版圖、活化海內外資產以及優化財務結構等方向努力。

