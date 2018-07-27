台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月27日

全球前三大被動元件鋁質電解電容廠之一的 Nichicon 宣布，自 8 月起將漲價 7% 到 10%，為日廠第三波漲價，可望牽動國巨集團旗下的凱美、智寶，以及金山電、立隆等台廠和通路商日電貿跟著進入新一波漲價循環周期。

美國手機晶片龍頭高通（Qualcomm）近來營運頻受挫，除了併購恩智浦（NXP）一案未獲中國大陸許可而被迫放棄之外，其與蘋果的專利訴訟，也導致蘋果抽單。新一代 iPhone 基頻晶片已確定由高通的對手英特爾獨吃，國內華邦電與京元電將是主要受惠者。

經濟部智慧財產局昨（26）公布今年上半年專利申請情況，台積電以累計 345 件申請量、年增率 5％，位居本國法人申請發明專利冠軍，友達、聯發科分居二、三名。至於外國企業仍由高通奪冠，上半年達 585 件，申請成長高達 120％。

經濟日報

被動元件又要漲價了

貿易戰停火 美歐汽車關稅喊卡

壽險上半年匯損千億

工商時報

新 iPhone 基頻晶片 英特爾獨吃高通出局

美國、歐盟貿易戰 暫告休兵

台積、高通 奪上半年專利王

聯合報

張忠謀：AI 時代有低薪問題

LINE 加入 純網銀 3 搶 2

投資反向 ETF 金管會示警

蘋果日報

封測業霸主 回歸「祖業」炒房

貿易戰砲灰 高通併恩智浦破局

面板價大跌 一片看虧聲 友達小賺

中國時報

瑞銀：陸美貿易戰衝擊被低估

短命登陸 臉書市值蒸發千億美元

駐京使館爆炸 美陸說法分歧

自由時報

習近平撒投資支票 「套牢」非洲國家

自研 GPU 三星挖角台頂尖工程師

金管會昨進駐南山人壽金檢