中研院看台經濟成長最樂觀 GDP上修至2.65% 惟憂心貿易紛爭

中央研究院經濟研究所今 (27) 日將台灣今 (2018) 年實質經濟成長率 (GDP) 預測值上修 0.22 個百分點至 2.65%，與其他國內智庫同調，甚至是目前最樂觀的智庫，中研院指出，主要是因上半年的出口貿易和生產活動表現優於預期，下半年仍可望維持經濟成長動能，不過，由於全球面臨貿易紛爭疑慮未除，風險仍存。

中研院指出，上半年台灣經濟表現出色，主要是受外貿易活絡、製造業生產擴增帶動，並進而帶動國內需求成長。

不過，下半年要留意出口和經濟成長力道受到基期較高呈現走緩影響，所幸，因勞動市場維持穩定、企業調薪轉趨積極，加上政府法規鬆綁並擴增基礎建設支出，有望加速釋放民間投資動能、挹注國內需求，估全年實質民間消費成長率為 2.41%，上修 0.29 個百分點。

民間投資部分，由於目前政府積極排除投資障礙、推動前瞻基礎建設，加上營建投資回穩與運輸工具投資增加，下半年民間投資可望回溫，因此，全年實質民間投資成長至 3.34%，上調 0.54 個百分點；同時，在政府與公營事業投資擴增下，預期全年實質固定資本形成年增率為 3.98，上修 0.42 個百分點。

對外貿易方面，因國際經濟景氣熱絡，上半年名目出口和進口年成長率分別達 10.9% 與 10.8% (以美元計價)，顯示國內出口貿易仍維持正成長。

不過，中研院也指出，儘管下半年年全球貿易依然強勁，但中美貿易戰疑慮升溫與中國經濟成長力道逐漸趨緩，對於國內實質出口將有所抑制，在考量到物價因素與基期較高之變化後，預期全年實質商品及服務輸出、實質商品及服務輸入成長率分別為 4.03%、4.91%，分別下修 1.01、0.99 個百分點，是抑制 GDP 上修幅度的主因。