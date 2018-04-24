〈新光金併元富證〉證券併購三部曲最終章 吳東進金控版圖圓滿了

新光金 (2888-TW) 董事長吳東進成立金控以來，除了壽險、銀行，對於併購元富證其實規劃了「併購三部曲」，但因新光金過去營運多是吊車尾，好不容易在去年體質大舉改善之下，正式併購元富證，成了新光金完備金控版圖的首要任務。

吳東進金控版圖中的證券布局，要從他父親吳火獅說起，吳火獅曾多次希望取得新光證券的「新光」名稱，但原新光證券股東並不願意放棄新光證券；也因此，2002 年新光金控成立後，新光金控旗下的證券公司無法使用「新光」名稱，只能使用新壽證券的名稱。

其實，新光金控旗下原本也是擁有證券子公司新壽證券，加上新光金 2007 年底取得元富證逾 25% 股份，新光金不但將元富證納為子公司、編入合併報表，在業務上也密切合作。

但是，於 2009 年 10 月 5 日，新光金將新壽證券業務及部分資產售予元富證券後，進行清算並解散。自此之後，新光金旗下就不再有百分百的證券子公司，而只有對元富證的持股。

雖然新光金賣掉了新壽證券，但是市場多認為新光金會進一步併購元富證，2010 年時，新光金原本因為還有累積虧損，無法加碼元富證，但在年底前打銷全數的累積虧損後，果然對元富證再增持 10% 持股。

當時，時任新光金總經理的許澎就曾說，會在適當時機與元富證券合併，對於併購元富證有「三部曲」，首先，先維持緊密的策略聯盟關係，再來是當年打銷金控累積虧損後，增持持股；最後是與元富證公司派溝通，提高元富證持股或合併。

新光金過去受限於核心子公司新光人壽體質孱弱，無暇顧及擴張版圖之事，如今，由於新光金體質大為轉佳，獲利更躍升為前段班，讓新光金啟動擴張版圖動作，「愛情長跑了 11 年」的新光金與元富證，今天終於完成併購三部曲，也讓吳東進金控版圖中的銀行、保險、證券拼圖再度圓滿。

新光金今年首季獲利表現超水準演出，前 3 月累計稅後獲利 166.27 億元，獲利金額搶下國內金控獲利第二名，每股稅後盈餘 1.58 元。