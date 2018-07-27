〈債券ETF正夯〉中國債市避風港+美國升息循環 選股可瞄準2類ETF

債券 ETF 產品線愈來愈多元，但是市況相對動盪之際，怎麼選股便是一大課題，法人表示，由於人民幣債券與投資等級債波動度相對低，中國債市成為資金的避風港，中國政策金融債表現優異；此外，在美國升息循環下，高評級債券更勝美國公債，建議可選擇結合中國短天期政策金融債券 ETF、及美國長天期投資等級債券 ETF，將能夠全面掌握中國及美國債市的投資機會。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，人民幣債券與投資等級債波動度相對低，中國債市亦較不受國際債市利空干擾，對國際市場波動具防禦效果，深具優勢。

廖崇文表示，人民幣債券規模持續成長，投資等級債券也在美國緩升息下，無畏震盪、吸金力強，同時在全球公債利率偏低背景下，中國政策金融債殖利率超越主要區域國家之債券殖利率。

整體來說，2018 上半年市場並不平靜，然在市況相對動盪之際，中國債市成為資金的避風港，中國政策金融債表現優異，今年上半年上漲 5%。廖崇文指出，未來在中國積極改革轉型，加上人行啟動定向降準，帶來龐大機會，多頭續航力可期。

廖崇文解釋，由於中國政策金融債具有利空不跌反漲、殖利率誘人、報酬率吸睛、波動相對穩、政策超給力以及利率風險低等 6 大優勢，加上彭博將在 2019 年 4 月開始，分 20 個月將中國國債及中國政策金融債納入「彭博巴克萊全球綜合債券指數」，未來中債在該指數市值將達 5.5%，成為繼美元、歐元及日圓後，第 4 大計價貨幣債券。

根據高盛證券預估，若彭博巴克萊全球綜合債券指數、摩根新興市場政府債券指數、世界政府債券指數等三大指數皆納入中國債之後，將吸引約 2500 億美元被動資金流入，隨著中國債市的重要性提升下，預期中國政策金融債後市可望持續展露頭角。

此外，在美國升息循環下，廖崇文認為，高評級債券更勝美國公債。觀察本次 FED 升息循環以來，美元公司債 A 等級指數報酬率為 10.2%，美國 20 年期公債指數報酬率為 6.9%，兩者相較，美元公司債 A 等級指數報酬率表現更為亮眼，因此，投資人即使在升息循環期間，仍應積極進行資產配置。

廖崇文進一步指出，升息循環代表經濟穩健擴張，隨著公司現金流持續改善下，將有利提升公司財務體質，增加市場持債人的投資信心，未來利差仍有持續收斂空間。