白宮首席經濟顧問：GDP增速將會很快

白宮首席經濟顧問庫德洛日前透露，美國第二季的 GDP 數據將會很亮眼，但他被問及具體數字時則表示「概不知情」。

沒有掩飾住自己興奮之情的庫德洛，在接受福斯商業新聞採訪的時候表示：「明天你們將看到一個非常好的經濟增長數據！」而當他被問及能否「推測」具體數據時，他又表示「永遠不會做這樣的事，直到今晚公布之前，我們都不會知道。」

一個月前，川普也曾暗示稱，美國單季 GDP 增速將進一步上升，預計非常接近實現 4% 的經濟增長，甚至會超過 4%。英國金融時報援引報導稱，川普告訴他的一位同事，他預計美國第第二季 GDP 將上漲 4.8%。

而這一屆美國政府似乎已經形成了經濟數據「提前泄密」的「傳統」。

此前，川普曾提前暗示 5 月非農數據表現積極。在非農報告公布前夕，川普在社交媒體發文稱：「期待今日 8:30 發布的非農報告」。對此，市場人士解讀稱，這段話暗示了川普不僅提早看到了數字，而且數字還將很積極。

而在之後實際發布的 5 月非農數據果真遠超市場預期。雖然在社交媒體發布觀點之後，市場作出的反應相對柔和，但美國股指期貨一度短暫上漲，黃金價格和政府債券殖利率也有所上升，而川普也因為管不住自己的嘴，或將面臨「市場操縱行為」的調查。

截至目前，市場對美國第二季 GDP 環比增速的預期為 4.3％，這是自 2014 年以來的最快增長，前值 2%；而巴克萊的預測甚至達到了 5.3％。

如此快速的經濟增長，一方面是受到川普減稅政策刺激，這是自雷根時代以來最大的稅收改革，為消費者支出和商業投資帶來了新的推動力。穩定的就業和低通膨也刺激了占 GDP70% 的消費，較低的稅收和仍然寬鬆的貨幣政策正在支持投資和增加企業利潤。

但摩根士丹利認為，第二季美國經濟快速增長可能還和川普的貿易政策有關。由於擔憂貿易情況惡化而導致生產資料變昂貴，導致了第二季出口激增，庫存也增加了，這是企業和國家加緊確保供應的做法。如果這些趨勢是一次性的調整，那麼第二季的 GDP 數據可能是一段時間內最好的了。

該行解釋道，第二季庫存預計將增加 380 億美元，而前兩個季度的增幅為 100 億美元。更有趣的是，這些庫存正在積累的領域與貿易是重疊的，包括電氣產品、機械設備、機動車和零部件等。

台北時間周五 20:30 分，美國商務部將發布第二季經濟增速環比初值。