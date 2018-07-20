稱習近平阻礙美中貿易談判 白宮顧問庫德洛：川普不會放過這件事

美中貿易談判停滯，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)今 (20) 日再度表示，中國國家主席習近平是阻礙談判的主因，「川普不會放過這件事」。

庫德洛日前指出，美國總統川普對美中貿易談判「很不滿意」，將持續施壓；美國平均關稅稅率約 2.5%，中國約 14%，由此可見，中方應降低關稅壁壘，雖然雙方希望達成協議，但習近平正在拖延此事。

對此，中國外交部發言人華春瑩週四重砲回應，稱「美方官員顛倒黑白，超出了一般人的想像，令人感到震驚。」

華春瑩說，美方蠻橫無理、出爾反爾、言而無信，是導致貿易爭端升級的根本原因；美國應該了解，21 世紀經濟全球化深入發展，「美方某些人，不應再沉迷於做 17 世紀的堂吉訶德。」

路透社週五引述 Axios 報導稱，庫德洛再度強調，習近平是阻礙談判進度的主因，「川普不會放過這件事」。

庫德洛認為，在竊取美國企業智慧財產權一事上，中國「讓我們別無選擇」。

另一方面，G20 財長會議將在 21 日，於阿根廷登場，據悉，美國財政部長梅努欽已安排 10 多場雙邊、非正式會談，但未計畫與中國官員會面。

雖然美中雙方上週皆透露協商意願，但美國似乎在等待中方先表態。