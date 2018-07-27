【異動股】乳業板塊午後集體拉升 莊園牧場(002910-CN)直線封板

午後，乳業板塊集體異動拉升，表現搶眼，截止發稿，莊園牧場(002910-CN)直線封板漲停報23.98元，科迪乳業(002700-CN)漲3.06%報3.7元，西部牧業(300106-CN)、三元股份(600429-CN)、新農開發(600359-CN)、維維股份(600300-CN)等個股均有不同程度拉升。

消息面上，經濟回暖和人均可支配收入、食品乳業人均消費提升。中國GDP增速自2016年三季度開始回暖，直接帶動城鎮和農村居民人均可支配收入的提升，當前國内人均奶類消費量約12kg，對比日韓等亞洲國家人均消費量35kg，歐美發達國家66-81kg，中國乳品消費成長空間巨大。

中國人均乳製品消費量為36kg,不及世界平均的三分之一和亞洲平均的二分之一，尤其在三四線城市及農村地區，人均消費量更低，因此成為消費升級過程中，中國乳業未來發展空間所在。隨著經濟回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在穩步提升，乳品需求的持續增長成為中國原奶消費的主要勞動力。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)