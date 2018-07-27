IMF看好中國2030年搖身全球最大經濟體

國際貨幣基金 (IMF) 最新報告指出，中國經濟持續表現強勁，預計今年經濟成長將小幅下降至 6.6%，並表示人民幣匯率目前仍大致符合基本面，看好中國將在 2030 年躍升為全球最大經濟體。

IMF 在最新經濟年度評估中表示，目前中國經濟成長持續強勁，約占全球成長的三分之一，並指出金融監管收緊措施的滯後效應，以及外部需求的減弱是經濟成長小幅下降的原因，預計今年經濟成長率會小幅降到 6.6%。

IMF 指出中國經濟成長持續強勁 (圖自 IMF)

報告也指出，中國總體通膨仍保持在 2% 左右，預計將逐步上升到 2.5%。更提到，儘管 2017 年的外部頭寸略強於基本面對應的水平，但人民幣匯率仍大體符合基本面。

報告提到，目前中國信貸成長雖已趨緩，但速度仍過快。儘管名義 GDP 和工業利潤大幅反彈，但 2017 年的非金融部門債務總額仍然明顯高於名義 GDP 成長。IMF 表示，雖然企業債務與 GDP 的比率已經穩定，但政府與是家庭債務正在攀升。

中國政府與家庭負債仍持續攀升 (圖自 IMF)

IMF 執董特別強調繼續控制信貸增長的重要性，指出接下來應繼續收緊宏觀金融政策，同時淡化成長目標，繼續實施金融監管改革，抑制家庭借款，並控制預算外地方政府投資。

IMF 更建議，接下來更應果斷採取改革措施，例如國有企業改革、解決殭屍企業問題等，加速從投資到消費的再平衡等，關注更高質量成長與更大的市場作用，儘管短期成長會更為趨緩，但長期來看有助於實現更可持續的經濟成長，有望幫助中國在 2030 年搖身為全球最大的經濟體。

IMF 看好中國有望在 2030 年超越美國成為全球最大經濟體 (圖自 IMF)

IMF 報告更特別看好中國未來將在數位領域擁有領先地位，目前中國有大約 7 億互聯網用戶和 2.82 億不到 25 歲的互聯網用戶，這些人對新技術接受度極高。預計中國廣大的市場規模以及政策支持，將讓中國在電子商務和金融科技等行業成為全球翹楚，更有助重塑中國經濟。