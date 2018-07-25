中國這輪刺激力道恐不大 官媒忙澄清：沒有大放水

中國國務院常務會議釋放調控邊際放鬆信號，今 (25) 日中國官方媒體更紛紛發文表示，目前金融監管理念已完全不同，強調外界以為的「大放水」觀點偏頗，外界預料這輪刺激力道可能不大，多數中國銀行更表示，目前貸款額度並不充裕，「貸款荒」情形依舊。

外媒報導，人行接下來可能更謹慎地降低銀行融資成本，同時加大財政支出，以支持基礎設施建設和負債累累的下游工業企業資產負債表。一種可能是人行透過借貸便利提供更低息貸款，目前 1 年期中期借貸便利 (MLF) 利率為 3.3%，比銀行間市場借款利率高出整整 70 至 100 個基點。此外，人行也可能進一步調降銀行存款準備金率。

不過，這輪刺激力道可能不大，一來目前中國經濟情勢還不算壞，二來中國去槓桿仍是官方重要政策。

事實上，中國官方媒體今日紛紛發文澄清，表示外界「大放水」的觀點偏頗，更指出目前金融監管的政策理念已經完全不同了，在同樣的政策寬鬆環境下，金融體系能夠引發的資產泡沫程度將大幅下降。其次，房地產市場的政策缺口並未放開，強調在可預見的將來幾乎看不到任何政策放鬆的空間。

值得注意的是，儘管本周中國國務院常務會議上呼籲增加財政支出、保持流動性充裕以及保障地方政府表外融資平台的「合理」融資需求。人行 7 月累計淨投放逾人民幣 1.4 兆元，銀行間流動性寬裕，中長期資金價格不斷回落，逐漸回歸 2016 年水平。

不過，在中國官方政策指向引導金融機構支持民間企業和小微企業貸款後，銀行信貸並未出現轉向。

不願具名的一家國有銀行信貸業務人員表示，市場屢屢傳出銀行信貸政策將有所放鬆，但從上周至現在，銀行內部對貸款投向、額度安排等信貸方面政策並沒有任何改變。

另一家大型城商行對公業務人士直言，貸款額度依然不充裕，可說是「貸款荒」，可以做的項目不多。他表示，雖然貨幣政策有所放鬆，但對銀行的監管限制並未鬆綁，房地產和政府平台依然不能投，實質上信貸就是沒有放開。

國海證券分析師靳毅也指出，由於地方政府融資平台及房地產融資受限，民營企業信用風險高，人行定向降準釋放的流動性堆積在銀行間市場，並未有效傳導至實體經濟。而單純靠定向降準的貨幣政策將難以緩解目前信用快速收縮、信用風險加劇的局面。他表示，關鍵在於構建新的融資體系、打開商業銀行表內信用擴張的空間。