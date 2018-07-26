暴跌之餘 Facebook用戶數據出了什麼問題？

在公布 2018 年二季報後，社交巨頭 Facebook 美股盤後價目前大跌 20.23% 至 173.5 美元，市值瞬間抹去 1251 億美元。如果跌幅持續到美股周四收盤，這將是該公司上市以來最大的單日跌幅。

大跌背後，折射出市場對 Facebook 財報中，一些令人投資者感到不安的用戶增長數據。

作為社交巨頭，日活和月活用戶的增長是關鍵。今年第二季，Facebook 日活用戶（DAU）為 14.71 億，環比僅增長 1.37%，創歷史最低紀錄，也低於華爾街預期的 2.3%。

分地區來看，Facebook 在歐洲和北美兩個「主戰場」的日活增長出現了停滯甚至是減少：在歐洲環比減少 300 萬，這是 2014 年初以來的首次環比負增長；而在北美，Facebook 的日活環比增長停滯。

儘管歐洲和北美市場的用戶占比不到 Facebook 日活躍用戶總數的三分之一，但這兩個地區是該公司收入的主要來源地，是單位用戶收入的貢獻大頭，過去 12 個月的收入的占比高達 72%，僅北美就創造了公司營收的 40%。Facebook 在北美和歐洲的用戶增長趨於飽和是不詳的信號。

今年第二季，Facebook 的月活用戶為 22.34 億，環比僅增長 1.345%，年增率增長 11%，低於市場預期值 22.5 億。同樣，該公司在歐洲的月活環比減少 100 萬，在北美增長停滯。

值得注意的是，Facebook 今年 3 月中旬被曝向劍橋分析公司違規提供 8700 萬用戶數據用作政治定向宣傳，包括扎克伯格在內的高管開啟了美歐國會聽證、媒體平台公開道歉、高管結構重組、內容審查趨嚴、安全和隱私投入增加的一系列程序。

在用戶數據「泄露門」發酵的歐洲和北美地區，Facebook 第二季用戶增長罕見出現放緩，也反映了該事件對用戶信心的打擊和對公司帶來的衝擊。

第二季是 Facebook 十四年成長史中最艱難的歲月。二季報是首次對 Facebook「泄露門」事件的完整季度檢驗。一季報在「泄露門」發酵兩周後就公布了，當時沒有收到負面影響，不代表二季報也安然無恙。

與此同時，5 月起有「最嚴數據法」之稱的 GDPR（《通用數據保護條例》）在歐洲施行，限制了網路巨頭在當地的發展。北美和歐洲也是「泄露門」醜聞的影響地區，用戶數和廣告業務潛力尤其受到關注。

Facebook 第二季廣告收入年增率增長 42% 至 130 億美元，但也低於分析師預測的 132 億美元。 Facebook 還表示，未來廣告收入的增長將進一步放緩，部分原因是公司為用戶數據私有化提供了更多保護，這會影響其廣告業務。

在財報公布後的電話會議上，Facebook 首席執行官扎克伯格也提到，GDPR 的實施，也是造成歐洲用戶下降的原因。

他預計，今年下半年公司整體營收增長將進一步收窄，第三和第第四季增長將出現高個位數的降幅。未來數年，預計營業利潤率將介於 30-39 個百分點的中部區域。