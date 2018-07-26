Facebook為何跌這麼慘？看看這張表就懂了

周三 Facebook 公布財報不及預期，盤後暴跌 24%，創下歷史最大單日跌幅，並拖累科技股盤後集體下挫。

數據泄露、虛假新聞、歐盟最強隱私新規……Facebook 受到種種問題困擾，業績增速令人失望。但看看以下圖表，就知道 Facebook 暴跌的最直接原因：機構拋售與 CEO 減持。

Facebook 泄密醜聞之後，機構紛紛準備減倉 Facebook。Domini Impact Equity Fund 公司 5 月曾致信 Facebook 拋售 11.1 萬股 Facebook 股票。伊頓萬斯旗下子公司知名機構 Calvert 研究管理公司同樣因 Facebook 對用戶隱私管控的擔憂減持 Facebook 股票。

高盛曾統計過今年第一季對沖基金持有的前 50 多空倉位全名單，截至 3 月 31 日，Facebook 在對沖基金 10 大重倉股中排名第一，有 97 家對沖機構將它納入倉位前 10 的股票。對沖基金對 Facebook 平均持倉權重為 8%，也是一個排名靠前的比重，對沖基金持倉總額占 Facebook 的市值比例也並不低（5%），可見這些機構對 Facebook 股價有很大影響。

另外，從 2016 年開始，扎克伯格加速減持 Facebook，2018 年初開始，他以更快的速度減持。

2015 年 12 月，扎克伯格宣布成立陳 · 扎克伯格基金會，並將在生前把自己 99% 的 Facebook 股票交由基金管理會用於慈善事業。2016 年扎克伯格每月平均減持猛增到 7900 萬美元。2017 年此水平與 2016 年相當，為 7500 萬美元。

扎克伯格 2017 年 9 月也曾對外表示，在未來 18 個月，預計會出售 Facebook 公司 3500 至 7500 萬股股票，價值在 60 億 - 128 億美元之間。這筆資金將用於慈善事業。

今年 2 月開始，扎克伯格開始了比前兩年更大幅度地減持套現，年初至今的月套現額達到了 7.3 億美元。

財報公布後的電話會議上，Facebook CEO 扎克伯格預計，今年下半年公司整體營收增長將進一步收窄，第三和第第四季增長將出現高個位數的降幅，未來數年，預計營業利潤率將介於 30-39 個百分點的中部區域。