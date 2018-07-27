長建、電能上半年全賺 海外貢獻大 研購澳洲管道公司EPA

外電指由長江實業 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 及電能實業 (0006-HK) 組成的財團，經過 5 個星期的審查之後，已經接近完成提出收購澳洲管道公司 APA 的建議，相信與去年收購 DUET 的架構相近；長建財團早前已向 APA 提出 130 億澳元收購方案。

長江基建及電能實業昨 (26) 日公佈中期業績，長建上半年股東盈利則升 5% 至港幣 59.42 億元，每股獲利港幣 2.36 元，每股中期息為港幣 0.68 元，升 1.5%。管理層稱，若撇除 2017 年上半年英國及澳洲若干一次性收益，2018 年中期基礎稅後盈餘應較去年有雙位比率增長。

期內，集團營業額港幣 194.5 億元，升幅達 39.2%，其中電能實業稅後盈餘貢獻為港幣 15.66 億元，大致與去年持平；英國業務錄得稅後盈餘貢獻港幣 29.3 億元，較去年同期微升 0.3%；澳洲方面稅後盈餘升 37% 達港幣 11.51 億元，受惠於澳洲能源公司為集團提供全期稅後盈餘貢獻；歐洲大陸業務之稅後盈餘為港幣 5.88 億元，年增 220%，歸因於能源管理服務供應商 ista 提供全期 6 個月之貢獻；紐西蘭地區稅後盈餘跌 24% 至港幣 6600 萬元。

電能上半年未經審核稅後盈餘為港幣 41.2 億元，年增 2.39%，每股稅後盈餘港幣 1.93 元，年升 2.1%，派中期股息每股港幣 0.77 元，上年同期則派港幣 0.77 元及 7.5 元特別息。期內，集團收入升 21.9% 至港幣 7.69 億元，經營稅後盈餘則跌 21.8% 至港幣 8.52 億元。

電能表示，若撇除存款利息收入減少及匯兌差額，其基礎業務利潤按年錄得雙位數字升幅。根據電能的財務報表顯示，由於其現金水平減少，其利息收入由 2017 年中期的港幣 3.18 億元，大減至港幣 1.47 億元。反映於其他收益淨額的匯兌差異金額，由 2017 年同期的港幣 2.13 億元，大降至港幣 1000 萬元。

撇除前述兩項因素，電能的基礎稅後盈餘，年增 12%。由於前 2 個財年派發 3 次特別息，至今年 6 月底止，集團流動資產淨值港幣 34.15 億元，但是比去年同期的港幣 187.42 億元減少。

電能強調，經過派發 3 次特別股息後，財務狀况繼續仍然強健，並將繼續物色符合其投資準則的優質項目，以取得低風險、平穩及有保證的回報。

按地區劃分，英國業務由於償還貸款後利息支出減少，因此貢獻稅後盈餘按年增長 6.27% 至 22.05 億元；在完成收購 DUET 集團後，澳洲業務貢獻的稅後盈餘按年大增 33.23% 至港幣 8.3 億元；大陸業務受惠於售電增加，貢獻稅後盈餘年增 43.56%，達港幣 2.34 億元；港燈 (2638) 提供稅後盈餘 3.28 億元，年減 2.09%。在歐洲方面，旗下營運公司錄得穩定回報。

集團主席李澤鉅在展望中表示，長建近年連串收購交易促進集團增長，為股東提供穩定回報，集團現正探討多個具有潛力的收購方案，其中包括一個位於澳洲的大型項目。資料顯示，長建夥電能及長實於 6 月確認向澳洲天然氣管道公司 APA Group 提出高達 130 億澳元 (逾港幣 770 億元) 收購要約。

長建去年購入澳洲能源商 DUET、加拿大建築供應商 Reliance Home Comfort 及德國能源管理服務供應商 ista，帶動今年上半年收入升近 4 成至港幣 194.5 億元，來自澳洲、北美洲與歐洲市場的收益貢獻均有所提升。

長建昨 (26) 日收港幣 59.75 元，跌 0.17%；電能收港幣 57.1 元，跌 0.17%。