長建擬購Cory Riverside Energy 估值港幣156.8億元

英國公司 Cory Riverside Energy 從事能源循環利用之業務，其股權出售一事有新進展，據英媒引述知情人士指出，最後一輪的報價料於今 (4) 日結束，長江基建 (1038-HK) 是其中 1 家有意收購該公司的財團。

Cory Riverside Energy 為資源管理、回收及能源循環利用的公司，每年可處理倫敦 75 萬噸的廢物，而英國最大、位於泰晤士河畔的垃圾焚燒處理廠亦是由該公司營運，Cory Riverside Energy 目前估值為 15 億英鎊 (相等於約港幣 156.8 億元)。

《星島日報》報導，事實上，2017 年 9 月已有市場傳聞，指 Cory Riverside Energy 持有人與財務顧問商討放售的事宜，當時有報導稱長建、中國光大和北京控股 (0392-HK) 均是潛在競購者。

南韓國家養老基金 National Pension Service(NPS) 與澳洲昆士蘭投資公司及英國基礎設施投資公司 Equitix 聯手提出收購要約，長建亦有意競逐。

長建目前在英國的業務涉及多個範疇，包括食水及污水處理服務、發電、配電及配氣，以及鐵路車輛租賃，去年集團來自英國業務的獲利貢獻為港幣 52.83 億元。