【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，Facebook（FB.US) 此前預計未來數年利潤率會下滑，股價急跌 19.0%。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,527 點；標準普爾指數下跌 0.3% 至 2,837 點；納斯達克指數下跌 1.0% 至 7,852 點。亞馬遜（AMZN.US）第二季利潤勝預期，股價盤後大漲。

油价週四上升，此前沙特暫停了經由紅海海峽的航運，因兩艘油輪遭襲，且美國和歐洲之間的貿易緊張關係得到緩解。?? 9 月期油上升 0.4% 至每桶 69.61 美元。金价下跌，因美元走強。?? 12 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,235.3 美元。

香港和內地股市週四下跌。物業管理股逆市上升，其中祈福生活服務（3686.HK）股價大漲 28.1%；汽車製造股及零部件股跑輸大市，華晨中國（1114.HK）股價下跌 5.0%，敏實集團（425.HK）大跌 10.3%。個股方面，普拉達（1913.HK）獲券商看好，股價上升 8.6%； 藍鼎國際（582.HK）馬尼拉度假區獲發預賭牌，公司復牌後股價走高 5.6%。恒生指數下跌 0.5% 至 28,781 點，國企指數下跌 0.5% 至 11,021 點，香港股市成交金額減少 5.8% 至 814 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 2,882 點，滬深兩市成交金額減少 4.4% 至人民幣 3,786 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的中國鐵塔（788.HK）孖展認購未足額, 而希望教育（1765.HK）? 得超? 逾 3.1 倍。

◇ Muddy Waters 再次發表沽空報告狙擊在美國上市的內地教育股好未來（TAL.US），後者股價下跌 12.1%。

◇ 電能實業（6.HK）發布 2018 年上半年業績，收入 7.7 億港元，同比增長 21.9%；因所佔合營公司溢利減虧損按年增長，抵消其他收入淨額下降的影響，股東應佔溢利 41.2 億港元，按年上升 2.4%；若撇除存款利息收入減少和匯兌差額，公司基礎業務的中期利潤貢獻同比錄得雙位比率增幅。建議中期股息維持每股 0.77 港元，但缺少去年之特別股息每股 7.5 元。

◇ 金地商置（535.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長不少於 40% 至至少人民幣 6.0 億元，主要受惠於期間銷售物業交付的面積同比大幅增加及考慮了香港財務報告準則第 15 號的影響，使本期間確認的收入按年大幅增長，並且本期間的毛利率同比亦取得進一步的提升。

◇ 長江基建（1038.HK）發布中期業績，2018 年上半年營業額 195 億港元，同比增長 39.2%；股東應佔溢利 59.4 億港元，按年上升 5.0%；若撇除 2017 年上半年度英國及澳洲之若干一次性收益賬項，公司 2018 年的中期基礎溢利錄得同比雙位比率的增長。建議派發中期股息每股 0.68 港元，同比增加 1.5%。公司表示現正探討多個具潛力之收購方案，當中包括一個位於澳洲的大型項目。

◇ 金沙中國（1928.HK）發布中期業績，2018 年上半年總收益淨額 42.7 億美元，同比增長 17.3%，其中娛樂場收益淨額按年上升 19.7% 至 33.8 億美元；股東應佔溢利 9.8 億美元，按年上升 44.4%。

◇ 惠生工程（2236.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年之收益及除稅後溢利將同比錄得較大幅度減少。主要因公司 2017 年下半年以來取得之大部分新項目於 2018 年上半年尚未進入主要施工階段；此外，公司員工成本有所增加，並且涉及於 2017 年 11 月授出購股權之開支增加，令期內溢利按年下跌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)