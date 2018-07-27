匯控(00005-HK)ADR報升 內銀內險股回軟

道指升逾百點而納指跌1%，港股ADR指數全日收報28759點，跌21點。
Facebook業績令人失望股價挫，市場正關注社交媒體股走勢。騰訊控股(00700-HK)ADR收報373.56元，較港收市跌1.24元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.4元，較港收市升0.65元；港交所(00388-HK)ADR收報235.83元，較港收市跌1.57元。
內銀內險股回軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.15元，無升跌；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.78元，較港收市跌0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報20元，較港收市跌0.05元。
油價連升3天，中石油(00857-HK)ADR收報5.8元，較港收市跌0.02元；中海油(00883-HK)ADR收報12.81元，較港收市跌0.03元。至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報69.83元，較港收市升0.13元；聯通(00762-HK)ADR收報9.69元，較港收市升0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.54元，無升跌。
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