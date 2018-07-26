中國鐵塔招股首日獲6.7億融資認購 歌禮截止招股 超購8倍

中國鐵塔 (0788-HK)昨 (25) 日開始招股，綜合 7 間券商資料，首日保證金融資達港幣 6.74 億元，以其集資最多港幣 681 億元、公開發售 5% 計，認購比例為 19.79%。

據 7 間券商提供的資料，輝立借出港幣 4.1 億元，是券商中最多，耀才借出近港幣 1 億元，連同其餘 5 間券商，包括光大新鴻基、海通國際、信誠、國泰君安及一通證券，合共借出港幣 6.74 億元。

券商分析師表示，中國鐵塔集資額龐大，市場看淡，估計難達到超購百倍，但應可獲足額認購。不過，投資者對通訊行業的熱情向來不高，預料中國鐵塔上市後，短期內股價未必會有明顯升幅。

至於首隻生物科技新股歌禮製藥 (1672-HK) 昨日截止招股，據市場消息指，經初步點算，歌禮錄得約 8 倍超購，凍資約港幣 33 億元，雖然入場費高逾港幣 1.6 萬元，但仍獲超過 1.6 萬人入飛 (敲定頂頭槌飛)，其中 5 人更斥資港幣 1.8 億元認購「頂頭槌飛」(公開發售數目(未計回撥部份) 中的一半)。

歌禮公開發售部分涉約 2200 萬股，相當於 2.2 萬手股份，在未有啟動回撥機制下，估計分派未必能做到一人一手。分析人士指，在大陸爆出「假疫苗」醜聞下，認購反應已算不錯。歌禮將於下週二 (7 月 31 日) 公布分派結果，8 月 1 日在主板掛牌。

受到近日大陸疫苗造假事件影響，券商指日前出現「抽飛」(取消認購) 情况，當中一通證券借出的保證金融資額度維持在港幣 1700 萬元，信誠原已借出的港幣 1.8 億元減少至港幣 3100 萬元，而最後一日招股亦不如往常，沒有收到客戶趕在截止前遞交申請。

另一新股希望教育 (1765-HK) 則獲 2.67 億元保證金融資認購，已佔公開發售集資額港幣 3.2 億元的超過 8 成。

