〈Line進純網銀〉劉奕成四度自掏腰包飛首爾 從牽線LINE Pay信用卡到籌設LINE Bank

LINE 今 (26) 日正式宣佈將進軍純網銀，而將操刀 LINE Bank 在台籌備處的負責人劉奕成，曾替中信銀與 LINE 牽線，發行台灣市場首張 LINE Pay 信用卡，如今掌舵 LINE Financial，憑藉其在金融圈完整的資歷，將與中華電信、日本樂天爭奪純網銀「三搶二」的執照。

劉奕成金融圈資歷完整紮實，曾擔任國泰金消金副總、悠遊卡公司董事長、巴克萊銀行台北分行董事總經理、桃園捷運公司董事長，歷練豐富，造就他敏銳的市場嗅覺，搭配創意與巧思，每次一出手總能讓市場驚豔。

而劉奕成與 LINE，早就在他於中信金任內結下不解之緣，他曾四度自掏腰包飛到首爾與 LINE 高層洽談，最終不僅帶領中國信託簽下重要合作夥伴 LINE Pay，還請到宋仲基、朴寶劍兩大韓國男神當代言人，LINE Pay 信用卡於 2016 年 12 月上線，更大膽祭出遠高於市場的 3% 的高回饋，憑藉著環環相扣的優勢與強力行銷，LINE Pay 信用卡一年內就衝破百萬張。

劉奕成堪稱是一手推動中信金新興支付的重要推手，讓中信金持續在信用卡與新興支付工具坐穩一席之地。

在中信金三年，劉奕成帶人帶心，被他帶過的 MA 都很死忠，曾有 MA 說「IC(劉奕成綽號) 在就不跳槽」。

不過，劉奕成現在已轉戰 LINE Financial，憑藉其在金融圈完整的資歷，預期不僅可在金融科技服務力求「超適地」發展，劉奕成還要廣徵本地人才，一起以在地視野、觀察在地金融需求，發展出在地金融科技服務，預計招募對象包含介面、資安、UI/UX 工程師等 IT 背景專才，以及法務、行銷及風險管理等非 IT 背景菁英。

劉奕成用人唯才的個性，讓他喊出「甚至是剛踏出大學校門的社會新鮮人都有機會加入 LINE Financial」，期望在地成員的多元背景與專長可以激盪更多火花，也為台灣持續培養金融科技菁英、累積經濟發展軟性資產。

至於一旦純網銀設立成功，何時能獲利？劉奕成也說，他早期接受的金融相關訓練是 CFA(特許金融分析師) 領域，特別注重資產負債表的管理，希望 LINE 提供的金融科技解決方案能在合理的成本與利潤下，做長期經營。